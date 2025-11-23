V sobotu v hokejovej NHL bodovali všetci Slováci. ako sa im darilo? - VIDEO

Do sobotňajších zápasov zámorskej hokejovej NHL zasiahlo dovedna päť Slovákov a každý z nich si produktivitu vylepšil o jednu asistenciu. Ich klubom sa darilo striedavo.
Premiérovú gólovú prihrávku v kariére zaznamenal Dalibor Dvorský, jeho tím St. Louis Blues zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 2:1.
Dvorský asistoval už v 42. sekunde stretnutia pri zásahu Braydena Schenna, v tejto sezóne má bilanciu 3+1. „Bluesmani“ v sobotu zvíťazili po sérii štyroch prehier bez prerušenia.
Rýchly gól Schenna zo St. Louis:
Brayden Schenn – St. Louis Blues (3) pic.twitter.com/9yYiuWRfmw
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) November 22, 2025
Asistenciou sa na triumfe Montrealu Canadiens podieľal Juraj Slafkovský, Habs v domácom prostredí zdolali v prestížnom súboji Toronto Maple Leafs 5:2.
Slovenský útočník prihrával na gól Noaha Dobsona v úvode druhej tretiny, ktorý bol napokon víťazný. Montreal v sobotu triumfoval po šnúre piatich prehier. Pre Slafkovského to bol okrúhly desiaty bod v sezóne (6+4).
Gólová prihrávka Šimona Nemca nestačila hokejistom New Jersey Devils v stretnutí na ľade Philadelphie Flyers (3:6).
„Diabli“ síce v úvode zápasu viedli, no ešte v prvej tretine inkasovali štyri góly. Slovenský bek asistoval Nicovi Hischierovi, ktorý korigoval na 3:5. Nemec v tomto ročníku nazbieral už 13 bodov (4+9).
Asistencia Šimona Nemca:
NICO FROM NEMO! #NJDevilspic.twitter.com/QjQUzuJnD2
— Devils Joint (@DevilsJointX) November 23, 2025
Sobotňajší program NHL priniesol aj vzájomný duel dvoch slovenských obrancov. Spokojnejší bol Erik Černák, jeho Tampa Bay Lightning triumfovala vo Washingtone nad Capitals 5:3.
Obaja Slováci asistovali pri prvých góloch svojich tímov v tomto stretnutí.