V sobotu v hokejovej NHL bodovali všetci Slováci. ako sa im darilo? - VIDEO

Všetci piati slovenskí hokejisti si pripísali po jednej asistencii. Z víťazstiev sa radovali Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský a Erik Černák, prehry zaznamenali družstvá Šimona Nemca a Martina Fehérváryho.
Juraj Slafkovský
Útočník Montrealu Juraj Slafkovský (vľavo) v súboji s obrancom Detroitu Simonom Edvinssonom. Montreal vyhral v Detroite 5:1 a Slafkovský skóroval. Foto: SITA/AP
Do sobotňajších zápasov zámorskej hokejovej NHL zasiahlo dovedna päť Slovákov a každý z nich si produktivitu vylepšil o jednu asistenciu. Ich klubom sa darilo striedavo.

Premiérovú gólovú prihrávku v kariére zaznamenal Dalibor Dvorský, jeho tím St. Louis Blues zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 2:1.

Dvorský asistoval už v 42. sekunde stretnutia pri zásahu Braydena Schenna, v tejto sezóne má bilanciu 3+1. „Bluesmani“ v sobotu zvíťazili po sérii štyroch prehier bez prerušenia.

Rýchly gól Schenna zo St. Louis:

Asistenciou sa na triumfe Montrealu Canadiens podieľal Juraj Slafkovský, Habs v domácom prostredí zdolali v prestížnom súboji Toronto Maple Leafs 5:2.

Slovenský útočník prihrával na gól Noaha Dobsona v úvode druhej tretiny, ktorý bol napokon víťazný. Montreal v sobotu triumfoval po šnúre piatich prehier. Pre Slafkovského to bol okrúhly desiaty bod v sezóne (6+4).

Gólová prihrávka Šimona Nemca nestačila hokejistom New Jersey Devils v stretnutí na ľade Philadelphie Flyers (3:6).

„Diabli“ síce v úvode zápasu viedli, no ešte v prvej tretine inkasovali štyri góly. Slovenský bek asistoval Nicovi Hischierovi, ktorý korigoval na 3:5. Nemec v tomto ročníku nazbieral už 13 bodov (4+9).

Asistencia Šimona Nemca:

Sobotňajší program NHL priniesol aj vzájomný duel dvoch slovenských obrancov. Spokojnejší bol Erik Černák, jeho Tampa Bay Lightning triumfovala vo Washingtone nad Capitals 5:3.

Obaja Slováci asistovali pri prvých góloch svojich tímov v tomto stretnutí.

