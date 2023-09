V Slovane končí aj jeden z obrancov, najvážnejší kandidát na nového trénera je z Čiech

Mimoriadne krátke trvanie malo pôsobenie kanadského obrancu Matthewa Murphyho v hokejovom Slovane Bratislava.

Murphy nenaplnil očakávania

Dvadsaťosemročný rodák z provincie New Brunswick totiž v „belasom“ odohral iba jedno extraligové stretnutie a v klube zo slovenského hlavného mesta končí.

„HC Slovan Bratislava a obranca Matt Murphy sa dohodli na rozviazaní kontraktu. Kanadský obranca nastúpil do jedného extraligového zápasu a niekoľkých prípravných duelov. Žiaľ, nepodarilo sa mu naplniť vzájomné očakávania. Mattovi želáme veľa úspechov v ďalšej kariére,“ napísali zástupcovia Slovana na sociálnych sieťach.

Nevydarený štart Slovana

Murphy nastúpil za Slovan Bratislava iba v prvom súboji sezóny, v ktorom „belasí“ doma podľahli Michalovciam vysoko 2:8.

Bratislavčania potom síce triumfovali v Humennom, no prehrali doma so Zvolenom aj v Spišskej Novej Vsi. Nevydarený štart do súťažného ročníka stál stoličku trénera Jána Pardavého aj športového riaditeľa Ota Haščáka. Najvážnejším kandidátom na post nového kouča je údajne Čech Vladimír Růžička.

Matthew Murphy pred príchodom do Bratislavy pôsobil v závere predchádzajúcej sezóny v rakúskom Linzi, v minulosti hral krátko v Európe aj za Jegesmedvék Miškovec počas pôsobenia v slovenskej extralige v ročníku 2020/2021. V zámorí absolvoval 29 zápasov v AHL, ďalších 67 štartov pridal v ECHL.