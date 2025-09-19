V septembri sa vracia letné počasie, meteorológ Jurčovič na tri dni predpovedá 30 stupňov - FOTO

Počasie v septembri prinesie letné teploty a na niektorých miestach teplomer ukáže aj tridsiatku. Dobrou správou je, že si to užijeme počas víkendu (sobota, nedeľa) a potom ešte aj v pondelok. Meteorológ Peter Jurčovič už však v dlhodobej predpovedi avizuje príchod studeného frontu a pokles teplôt. Ale poďme pekne poporiadku…
Ako v relácii Najlepšie počasie na TV Joj upozornili meteorológ Peter Jurčovič, z astronomického hľadiska nám na severnej pologuli o pár dní skončí leto. A pri pohľade na predpoveď môžeme povedať, že sa lúči vo veľkom štýle, pretože počasie na Slovensku prinesie aj letných 30 stupňov Celzia. „Do strednej Európy, teda aj nad naše územie, od juhozápadu zasahuje tlaková výš,“ priblížil Peter Jurčovič.
Máme sa na čo tešiť, teploty budú stúpať, ale na také hodnoty, ako sú napríklad v Španielsku, kde bolo v stredu aj 40 stupňov Celzia, to nebude.
Počasie na dnes (piatok)
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, veľmi teplý vzduch k nám bude od západu prúdiť už v piatok. Má byť jasno až polojasno a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27 a na horách vo výške 1500 m má byť okolo 15 stupňov Celzia.
„Oblačnosť tam síce nejaká je nad Poľskom aj Baltickým morom a čiastočne to v piatok zasiahne severnú a východnú časť Slovenska, ale rátame s tým, že to bude stále v teplejšom a teplejšom vzduchu,“ podotkol meteorológ Peter Jurčovič v spomínanom počasí na Jojke.
Pre krajný severovýchod SHMÚ predpovedá v piatok maximálne okolo 20 stupňov Celzia.
Predpoveď na víkend (sobota, nedeľa)
Nasledujúci dni teploty oproti piatku ešte stúpnu a takto v celku teplo by podľa meteorológa Petra Jurčoviča malo vydržať do budúceho týždňa a potom príde zmena – ale o tej až neskôr. Prvá tridsiatka padne na niektorých miestach už v sobotu a rovnakú hodnotu môžu v južných okresoch Slovenska ukázať teplomery aj v nedeľu.
Podľa predpovede SHMÚ bude v sobotu počasie v našej oblasti bude ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš so stredom nad Rumunskom a zároveň od juhozápadu až západu ešte zosilnie prílev teplého vzduchu do našej oblasti. „Jasno až polojasno, v noci a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť,“ uviedli meteorológovia.
Rovnaké počasie bude aj v nedeľu, kedy k nám vo veľmi teplom vzduchu bude od juhovýchodu aj naďalej zasahovať tlaková výš. Predpoveď tak meteorológom vyšla, pretože SHMÚ už v pondelok na sociálnej sieti uviedol, že „v piatok, cez víkend a pravdepodobne aj na začiatku budúceho týždňa očakávame ustálené, cez deň prevažne slnečné počasie rušené len rannými a dopoludňajšími hmlami.“
Dlhodobá predpoveď počasia
Do tretice môže byť letných 30 stupňov aj v pondelok. „V utorok príde studený front, takže charakter počasia by sa mal zmeniť, prídu zrážky a postupne sa budú teploty znižovať,“ predpovedá meteorológ Peter Jurčovič s tým, že v stredu môže už teplota klesnúť na 25 stupňov Celzia.
Vývoj počasia podobne vidí aj SHMÚ, ktorý ma v grafickej predpovedi rovnako ako meteorológ Peter Jurčovič maximálne 29 stupňov Celzia a ďalšie dni už pokles teplôt. Ako je vidieť vo štvrtok 26. septembra už meteorológovia predpovedajú, že denná teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov Celzia. „Obdobie bude ako celok, od utorka do štvrtku, bude teplotne nadnormálne,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.