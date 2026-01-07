V Saint-Tropez sa svet rozlúči s Brigitte Bardotovou

Ikona filmu a bojovníčka za práva zvierat zomrela vo veku 91 rokov, Francúzsko sa lúči s kontroverznou legendou.
France Obit Bardot
Žena sa dotýka plagátu s herečkou Brigitte Bardotovou neďaleko jej domu v Saint-Tropez v južnom Francúzsku v nedeľu 28. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Francúzskú filmovú ikonu Brigitte Bardotovú v stredu pochovajú v jej domovskom meste Saint-Tropez. Nenápadný pohreb bude odrážať jej celoživotnú lásku k zvieratám, ako aj jej krajne pravicové politické názory.

Pohľady ľudí sa budú upierať na bohoslužbu v kostole Notre-Dame de l’Assomption, pohreb na prímorskom cintoríne a verejné podujatie v letovisku Riviera. Líderka krajnej pravice Marine Le Penová potvrdila, že sa zúčastní, zatiaľ čo prezident Emmanuel Macron avizoval, že nebude súčasťou pohrebu.

Očakávať sa dá aj účasť niektorých hviezd šoubiznisu, ale jej nadácia pre práva zvierat zdôraznila, že pôjde o podujatie „bez zbytočných ozdôb“.

„Obrad bude odrážať to, kým bola, s ľuďmi, ktorí ju poznali a milovali. Nepochybne budú nejaké prekvapenia, ale bude to jednoduché, presne tak, ako si Brigitte priala,“ povedal pre agentúru AFP Bruno Jacquelin, hovorca Nadácie Brigitte Bardotovej.

Pohreb budú vysielať na verejných obrazovkách v Saint-Tropez pre priaznivcov a fanúšikov, ktorí sa rozhodnú ignorovať mrazivé zimné teploty a prídu herečke vzdať hold.

Hviezda filmu „A Boh stvoril ženu“ zomrela vo veku 91 rokov 28. decembra vo svojom dome v Saint-Tropez, kam sa utiahla po tom, čo začiatkom 70. rokov ukončila svoju filmovú kariéru. Príčina smrti nebola uvedená.

