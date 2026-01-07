V Saint-Tropez sa svet rozlúči s Brigitte Bardotovou

Francúzskú filmovú ikonu Brigitte Bardotovú v stredu pochovajú v jej domovskom meste Saint-Tropez. Nenápadný pohreb bude odrážať jej celoživotnú lásku k zvieratám, ako aj jej krajne pravicové politické názory.
Pohľady ľudí sa budú upierať na bohoslužbu v kostole Notre-Dame de l’Assomption, pohreb na prímorskom cintoríne a verejné podujatie v letovisku Riviera. Líderka krajnej pravice Marine Le Penová potvrdila, že sa zúčastní, zatiaľ čo prezident Emmanuel Macron avizoval, že nebude súčasťou pohrebu.
Nechcela davy idiotov. Pohreb Brigitte Bardotovej sa uskutoční v jej rodnom meste Saint-Tropez
Očakávať sa dá aj účasť niektorých hviezd šoubiznisu, ale jej nadácia pre práva zvierat zdôraznila, že pôjde o podujatie „bez zbytočných ozdôb“.
„Obrad bude odrážať to, kým bola, s ľuďmi, ktorí ju poznali a milovali. Nepochybne budú nejaké prekvapenia, ale bude to jednoduché, presne tak, ako si Brigitte priala,“ povedal pre agentúru AFP Bruno Jacquelin, hovorca Nadácie Brigitte Bardotovej.
Rok, ktorý umlčal legendy: Od Lyncha po Bardotovú odišli ikony, ktoré formovali svet
Pohreb budú vysielať na verejných obrazovkách v Saint-Tropez pre priaznivcov a fanúšikov, ktorí sa rozhodnú ignorovať mrazivé zimné teploty a prídu herečke vzdať hold.
Hviezda filmu „A Boh stvoril ženu“ zomrela vo veku 91 rokov 28. decembra vo svojom dome v Saint-Tropez, kam sa utiahla po tom, čo začiatkom 70. rokov ukončila svoju filmovú kariéru. Príčina smrti nebola uvedená.