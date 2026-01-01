V roku 2025 bolo podľa Medzinárodnej federácie novinárov zabitých 128 reportérov. Najviac v Pásme Gazy

IFJ zároveň informovala, že vo svete je v súčasnosti vo väzení 533 novinárov – viac než dvojnásobok oproti stavu spred piatich rokov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Vojnový reportér
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
V roku 2025 bolo vo svete zabitých celkovo 128 novinárov, pričom viac než polovica z nich zahynula na Blízkom východe, informovala vo štvrtok Medzinárodná federácia novinárov (IFJ). Podľa jej generálneho tajomníka Anthoniho Bellangera je tento údaj „globálny červený poplach“ pre novinársku obec.

Najhoršia situácia je v Pásme Gazy

Najvážnejšia situácia bola podľa federácie na Palestínskych územiach, kde počas pokračujúcej vojny Izraela s Hamasom v Pásme Gazy prišlo o život 56 žurnalistov. „Takéto niečo sme ešte nevideli: toľko veľa mŕtvych za tak krátky čas na tak malom území,“ povedal Bellanger.

Úmrtia novinárov hlásili aj z Jemenu, Ukrajiny, Sudánu, Peru, Indie a ďalších krajín. Bellanger zároveň odsúdil „beztrestnosť“ páchateľov útokov na médiá a varoval, že bez spravodlivosti sa násilie môže ďalej stupňovať.

Viac než päťsto sedí vo väzení

IFJ zároveň informovala, že vo svete je v súčasnosti vo väzení 533 novinárov – viac než dvojnásobok oproti stavu spred piatich rokov. Najviac ich zadržiava Čína, kde je za mrežami 143 reportérov vrátane novinárov v Hongkongu, ktorý čelí kritike západných krajín za tvrdé bezpečnostné zákony potláčajúce prejavy nesúhlasu.

Počty IFJ bývajú tradične vyššie než údaje organizácie Reportéri bez hraníc, keďže obe inštitúcie používajú odlišné metodiky. Tohtoročná bilancia IFJ zahŕňa aj deväť úmrtí pri nehodách. Reportéri bez hraníc evidujú za uplynulý rok 67 zabitých novinárov, organizácia UNESCO uvádza 93.

Fotogaléria k článku:

Firmy a inštitúcie: Reportéri bez hraníc (RSF)UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie
Okruhy tém: Medzinárodná federácia novinárov Novinári Reportéri bez hraníc Úmrtia Zabitie
