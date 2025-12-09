Podľa Reportérov bez hraníc je Izrael najväčší nepriateľ novinárov tretí rok po sebe. V Gaze zomrelo tento rok 29 žurnalistov

Izrael nesie zodpovednosť za takmer polovicu všetkých novinárov zabitých v tomto roku vo svete, oznámila v utorok organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) pri zverejnení svojej pravidelnej výročnej správy.
Podľa správy RSF izraelské sily usmrtili v Pásme Gazy 29 palestínskych novinárov, pričom celkovo bolo v roku 2025 zabitých 67 žurnalistov, čo je mierny nárast oproti 66 obetiam v roku 2024.
Najväčší zabijak novinárov
Izraelské jednotky sa podieľali na 43 percentách prípadov, preto ich RSF označila za „najväčšieho nepriateľa novinárov“. Najtragickejší útok sa odohral 25. augusta v južnej Gaze, keď izraelský nálet na nemocnicu zabil päť novinárov vrátane dvoch spolupracovníkov agentúr Reuters a Associated Press.
Novinári a nemocnice nesmú byť terčmi vojenských útokov, vyhlásila OSN
Od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 zahynulo podľa RSF celkovo takmer 220 novinárov, čo robí z Izraela najväčšieho zabijaka novinárov na svete už tretí rok po sebe.
RSF zároveň informuje, že rok 2025 bol pre Mexiko, kde bolo zabitých deväť novinárov, najhorší za posledné tri roky. Na Ukrajine zahynuli traja a v Sudáne štyria reportéri.
Cielené útoky
Počet obetí je nižší než rekordných 142 v roku 2012 počas sýrskej občianskej vojny a pod priemerom 80 zabitých novinárov ročne od roku 2003. Podľa šéfky RSF Anne Bocande ide o cielené útoky. „Nie sú to zablúdené guľky. Ide o úmyselné cielenie na novinárov, pretože informujú svet o tom, čo sa deje,“ upozornila.
Moskva zakázala činnosť organizácie Reportéri bez hraníc
RSF eviduje aj väznených novinárov – k 1. decembru 2025 ich bolo 503 v 47 krajinách. Najviac v Číne (121), Rusku (48) a Mjanmarsku (47).
Podľa údajov organizácie OSN pre vzdelávanie UNESCO, ktorá používa odlišnú metodiku než RSF, zahynulo v roku 2025 až 91 novinárov.