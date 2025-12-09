Podľa Reportérov bez hraníc je Izrael najväčší nepriateľ novinárov tretí rok po sebe. V Gaze zomrelo tento rok 29 žurnalistov

Od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 zahynulo podľa RSF celkovo takmer 220 novinárov, čo robí z Izraela najväčšieho zabijaka novinárov na svete už tretí rok po sebe.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Foto: ilustračné, SITA/AP
Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet

Izrael nesie zodpovednosť za takmer polovicu všetkých novinárov zabitých v tomto roku vo svete, oznámila v utorok organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) pri zverejnení svojej pravidelnej výročnej správy.

Podľa správy RSF izraelské sily usmrtili v Pásme Gazy 29 palestínskych novinárov, pričom celkovo bolo v roku 2025 zabitých 67 žurnalistov, čo je mierny nárast oproti 66 obetiam v roku 2024.

Najväčší zabijak novinárov

Izraelské jednotky sa podieľali na 43 percentách prípadov, preto ich RSF označila za „najväčšieho nepriateľa novinárov“. Najtragickejší útok sa odohral 25. augusta v južnej Gaze, keď izraelský nálet na nemocnicu zabil päť novinárov vrátane dvoch spolupracovníkov agentúr Reuters a Associated Press.

Od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 zahynulo podľa RSF celkovo takmer 220 novinárov, čo robí z Izraela najväčšieho zabijaka novinárov na svete už tretí rok po sebe.

RSF zároveň informuje, že rok 2025 bol pre Mexiko, kde bolo zabitých deväť novinárov, najhorší za posledné tri roky. Na Ukrajine zahynuli traja a v Sudáne štyria reportéri.

Cielené útoky

Počet obetí je nižší než rekordných 142 v roku 2012 počas sýrskej občianskej vojny a pod priemerom 80 zabitých novinárov ročne od roku 2003. Podľa šéfky RSF Anne Bocande ide o cielené útoky. „Nie sú to zablúdené guľky. Ide o úmyselné cielenie na novinárov, pretože informujú svet o tom, čo sa deje,“ upozornila.

RSF eviduje aj väznených novinárov – k 1. decembru 2025 ich bolo 503 v 47 krajinách. Najviac v Číne (121), Rusku (48) a Mjanmarsku (47).

Podľa údajov organizácie OSN pre vzdelávanie UNESCO, ktorá používa odlišnú metodiku než RSF, zahynulo v roku 2025 až 91 novinárov.

Firmy a inštitúcie: Reportéri bez hraníc (RSF)UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie
Okruhy tém: Novinári Pásmo Gazy Reportéri bez hraníc zabití novinári
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk