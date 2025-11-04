V Rakúsku zadržali Lotyša, ktorý sa vo vlaku vyhrážal, že vezme rukojemníkov

V Rakúsku zadržali občana Lotyšska, ktorý sa počas cesty vlakom z Viedne do Innsbrucku vyhrážal zajatím rukojemníkov. Ako referuje web Euro News, uviedla to polícia.
Tridsaťjedenročný muž sa v pondelok okolo 13:00 vyhrážal viacerým cestujúcim násilím a pohrozil, že vezme rukojemníkov, ak polícia nastúpi do vlaku. Podozrivého zadržali, keď vlak zastavil na hlavnej stanici v Salzburgu.
Podľa miestnych médií sa muž počas zásahu policajtov správal agresívne a jeden z policajtov utrpel zranenie. Polícia uviedla, že muž nebol ozbrojený a jeho motív zatiaľ nie je známy. Incident sa stal len dva dni po tom, ako vo Veľkej Británii muž vo vlaku nožom zranil 11 ľudí.