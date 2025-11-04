V Rakúsku zadržali Lotyša, ktorý sa vo vlaku vyhrážal, že vezme rukojemníkov

Polícia uviedla, že muž nebol ozbrojený a jeho motív zatiaľ nie je známy.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Rakúsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rakúsko

V Rakúsku zadržali občana Lotyšska, ktorý sa počas cesty vlakom z Viedne do Innsbrucku vyhrážal zajatím rukojemníkov. Ako referuje web Euro News, uviedla to polícia.

Tridsaťjedenročný muž sa v pondelok okolo 13:00 vyhrážal viacerým cestujúcim násilím a pohrozil, že vezme rukojemníkov, ak polícia nastúpi do vlaku. Podozrivého zadržali, keď vlak zastavil na hlavnej stanici v Salzburgu.

Podľa miestnych médií sa muž počas zásahu policajtov správal agresívne a jeden z policajtov utrpel zranenie. Polícia uviedla, že muž nebol ozbrojený a jeho motív zatiaľ nie je známy. Incident sa stal len dva dni po tom, ako vo Veľkej Británii muž vo vlaku nožom zranil 11 ľudí.

Okruhy tém: Polícia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk