V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar

Požiar v ruskej ropnej rafinériu Kiriši v Leningradskej oblasti spôsobili ukrajinské drony, ktoré na ňu zaútočili v noci na nedeľu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny. Kiriši je jednou z najväčších ruských ropných rafinérií.
„Operáciu spoločne vykonali Sily pre špeciálne operácie a jednotky bezpilotných systémov. Táto rafinéria je jedným z lídrov Ruska v spracovaní ropy s kapacitou približne 20 miliónov ton ročne,“ uviedli Sily pre špeciálne operácie.
Ruské telegramové kanály tiež konštatovali, že útočné drony zasiahli ropnú rafinériu v Leningradskej oblasti. Gubernátor oblasti Alexander Drozdenko sa vyjadril, že v blízkosti mesta Kiriši boli zostrelené tri drony, ale ich trosky spôsobili požiar v areáli závodu.