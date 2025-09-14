V rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti po útoku dronov vypukol požiar

Ide o jednu z najväčších ruských ropných rafinérií s kapacitou približne 20 miliónov ton spracovanej ropy ročne.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Požiar v ruskej ropnej rafinériu Kiriši v Leningradskej oblasti spôsobili ukrajinské drony, ktoré na ňu zaútočili v noci na nedeľu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny. Kiriši je jednou z najväčších ruských ropných rafinérií.

Operáciu spoločne vykonali Sily pre špeciálne operácie a jednotky bezpilotných systémov. Táto rafinéria je jedným z lídrov Ruska v spracovaní ropy s kapacitou približne 20 miliónov ton ročne,“ uviedli Sily pre špeciálne operácie.

Ruské telegramové kanály tiež konštatovali, že útočné drony zasiahli ropnú rafinériu v Leningradskej oblasti. Gubernátor oblasti Alexander Drozdenko sa vyjadril, že v blízkosti mesta Kiriši boli zostrelené tri drony, ale ich trosky spôsobili požiar v areáli závodu.

Okruhy tém: Rafinéria ruské územie vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk