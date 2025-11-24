Slovan ukončil sériu prehier a Poprad nepredĺžil sériu víťazstiev. Prehrala aj Žilina

Slovan Bratislava zastavil sériu troch prehier, kým Poprad nepredĺžil sériu víťazných zápasov na päť.
Nedeľňajšie 22. kolo hokejovej Tipsport ligy prinieslo niekoľko zaujímavých výsledkov, zápas Banská Bystrica – Nitra sa nehral pre maródku v tíme domácich.
Slovan predtým ťahal dlhočiznú sériu so ziskom minimálne bodu, ale po novembrovej reprezentačnej prestávke prehral tri zápasy za sebou. Z tejto čiernej minisérie sa zverenci Brada Tappera „vyhrabali“ domácou výhrou nad hráčmi Michaloviec (3:0).
Potrebovali taký zápas
Fínsky brankár „belasých“ Henri Kiviaho si zapísal prvý shutout sezóny.
„Zodpovedný výkon, ale vydreté víťazstvo. Potrebovali sme zápas, v ktorom nedostaneme ani gól. Skvelú prácu sme odviedli v oslabení na čele s brankárom Kiviahom,“ zhodnotil útočník Slovana Jonáš Peterek vo vysielaní STVR.
Líder tabuľky z Nitry v nedeľu nehral, ale ďalšie dva tímy zhora – Košice a Žilina prehrali zhodne 1:2. Košice týmto futbalovým výsledkom nestačili na Trenčín a Žilina doma na Spišskú Novú Ves.
Veľká sláva v Trenčíne
Trenčín s novým trénerom Otakarom Vejvodom prispel tromi bodmi nad úradujúcim majstrom k oslavám stého výročia organizovaného hokeja v meste. Veľká sláva sa začala ešte pred zápasom autogramiádou bývalých skvelých hráčov, na ktorej nechýbali Marián Gáborík, Marián Hossa, Miroslav Šatan aj tréneri František Hossa a Július Šupler.
„Bolo to pekné pre všetkých hráčov, ktorých tu vychovali, ako i pre všetkých ľudí. Dúfam, že sme k tomu trochu prispeli aj my,“ povedal po stretnutí tréner Trenčína Otakar Vejvoda, ktorý si zapísal prvý triumf na trenčianskej striedačke.
Spišská Nová Ves po prehre v Prešove (2:4) a piatkovej nútenej pauze (chorí Banskobystričania na Spiš nepricestovali) využila slabšie obdobie Žiliny a pod Dubňom zvíťazila 2:1.
Sezóna je sínusoida
Dvoma gólmi sa zaskvel Kanaďan Mathias Laferriere. Spišiaci sú na 9. mieste tabuľky, Žilinčania zostali štvrtí, ale po reprezentačnej prestávke v štyroch zápasoch získali iba dva body.
„Sezóna je ako sínusoida – raz sme hore, potom zase dolu. Momentálne sme v tej dolnej časti a je len na nás, aby sme sa zdvihli,“ uviedol obranca Žiliny Daniel Gachulinec.
„V tretej tretine na nás domáci vyleteli, ale nejako sme odolali. Najmä v obrannom pásme sme hrali veľmi dobre a ustáli sme ten tlak. Zo Žiliny berieme tri body a sme radi,“ vyhlásil tréner Spišiakov Vladimír Záborský na webe SZĽH.
Otočka Liptákov
Zaujímavý zápas sa hral pod Tatrami. Na začiatku tretej tretiny v derby Poprad viedol nad Liptovským Mikulášom 3:1, ale napokon prehral 3:4 po predĺžení. Hostia predviedli druhú víťaznú otočku za 2 body za sebou. V piatok si doma poradili so Slovanom 4:3 po nájazdoch, keď prehrávali už 0:3. Liptovský Mikuláš je v tabuľke šiesty, Poprad desiaty.
„Nehrali sme zle. Urobili sme možno dve chyby a dostali sme z toho góly. Musíme zostať pokorní a hrať naďalej to, čo nám hovorí tréner – byť kompaktný a hrať spolu,“ zhodnotil popradský obranca Samuel Fereta na youtubovom kanáli HK Poprad.