V Poprade skončilo trio hráčov - mladý brankár, skúsený obranca aj americký útočník

Ani nový tréner Mike Pellegrims zatiaľ nepozdvihol stagnujúci HK Poprad v tejto sezóne Tipsport ligy. Podtatranci pod jeho vedením vyhrali tri zo šiestich zápasov, ale zatiaľ sa neodlepili z predposlednej priečky v tabuľke. Navyše ich náskok pred posledným Prešovom je len dvojbodový.
Aj preto Poprad počas reprezentačnej prestávky pristúpil k zmenám v hráčskom kádri. Klub opustili traja hráči:obranca Oldrich Kotvan, útočník Jeremy Bracco a mladý brankár Damián Slávik.
Skvelé! Slovenskí parahokejisti sa kvalifikovali na ZPH 2026 do Talianska - VIDEO
„Po viac ako troch sezónach strávených v drese Kamzíkov prejavil obranca Kotvan záujem o zmenu pôsobiska, na základe čoho sa po vzájomnej dohode klub dohodol na jeho prestupe do HK 32 Liptovský Mikuláš. Oldrichovi ďakujeme za služby odvedené v drese HK Poprad a dodávame, že má otvorené dvere pre prípadnú budúcu spoluprácu v klube,“ uviedol HK Poprad na svojom webe.
Neuspokojivé výkony
Klub zároveň ukončil spoluprácu so zámorským útočníkom Jeremym Braccom. Dôvodom pre rozviazanie kontraktu boli neuspokojivé výkony hráča v prebiehajúcej sezóne, na základe čoho sa obe strany dohodli na okamžitom ukončení zmluvy. Bracco nazbieral v 9 zápasoch 5 bodov (1+4) a v klube pôsobil už vlani na sklonku sezóny. Vtedy pomohol Popradu v play-off sérii proti Nitre v šiestich zápasoch štyrmi bodmi (3+1).
Mladý brankár
Tretia zmena sa týka brankárskeho postu. Z kádra odchádza perspektívny brankár Damián Slávik. Dvadsaťročný Novozámčan odchytal v aktuálnom ročníku najvyššej súťaže jediný zápas, keď po treťom inkasovanom góle vystriedal Filipa Belányiho pri domácej prehre so Zvolenom (1:6).
Šimon Nemec strelil prvý gól v novej sezóne NHL. Päť sekúnd pred koncom priniesol bod pre Devils - VIDEO
„Hoci považujeme Slávika za talentovaného hráča s dobrou budúcnosťou, aktuálne mu nebolo možné zabezpečiť dostatočnú zápasovú prax, ktorá je nevyhnutná pre jeho ďalší rozvoj. Z tohto dôvodu sa klub rozhodol kontrakt rozviazať, aby umožnil brankárovi pokračovať v kariére inde,“ vysvetlili Popradčania.