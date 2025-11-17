V Poprade oslavovali 17. november aj tamojší gymnazisti, prítomných na diaľku pozdravil študent Muro

V Poprade na Námestí sv. Egídia si 17. november pripomenulo odhadom do dvetisíc ľudí. Organizátori, ktorými sú občianska iniciatíva Poprad za demokraciu, už na začiatku uviedli, že neprišli protestovať, ale oslavovať Deň boja za slobodu a demokraciu. Viacerí rečníci o ňom hovorili v kontexte rokov 1939 a 1989, reagovali aj na súčasnú politickú a spoločenskú situáciu.
Nosnou témou však boli hlavne udalosti posledných dvoch piatkov, ktoré sa týkali návštev premiéra Roberta Fica v Poprade, kriedových odkazov a reakcie študentov Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. Tí sa v pondelok postavili aj na tribúnu ako rečníci.
Od roku 1939 po rok 1989
Jedna z vedúcich osobností novembra 1989 v Poprade a spoluorganizátorka a zakladateľka hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) Eva Kulová hovorila v príhovore o historických súvislostiach spojených s Medzinárodným dňom študentov, ktorý pripadá na 17. november.
Pripomenula okrem iného študenta medicíny Jana Opletala, ktorý zomrel na následky zranení po nacistickom zásahu počas protinacistickej demonštrácie v Prahe v októbri 1939, následné zatknutie vysokoškolských študentov, z ktorých 1 200 skončilo v koncentračnom tábore. „35 neprežilo, deviatich študentov v Čechách bez súdu zastrelili. Bol medzi nimi slovenský študent Marek Frauwirth, z Tvrdošína na Orave,“ uviedla.
Dotkla sa aj udalostí augusta 1968, upálenia sa študenta Jana Palacha, a pripomenula aj ďalšie obete z radov študentov v boji za slobodu a demokraciu, a ich iniciatívy, vrátane pochodu 17. novembra 1989 v Prahe. „Na Národnej triede ich zablokovali, zmlátili a nakladali do policajných áut. Po zuby ozbrojení, takmer rovesníci, proti študentom s holými rukami,“ povedala.
V závere reagovala aj na iniciatívu študentov v Poprade, ktorá spustila písanie odkazov vládnej moci po chodníkoch a cestách. „Tí, ktorí nás nebojácne priviedli ku kriedovej revolúcii, na ktorú stačili už iba dva dni, sú opäť študenti,“ povedala.
Sloboda sa musí potvrdzovať
Počas zhromaždenia organizátori spustili aj zvukovú nahrávku s pozdravom od študenta prezývaného Muro, ktorý pred viac ako týždňom na protest proti pôvodne plánovanej prednáške Fica na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade napísal na chodník a cestu pred školou dva nápisy vrátane jedného hanlivého.
„Sloboda nie je zmluva na dobu neurčitú, sloboda je niečo, čo sa musí znova a znova potvrdzovať, a teraz sme na rade my, ako tí, čo zdedia to, čo po sebe zanechá táto generácia politikov,“ poznamenal. Podľa jeho slov si tak v tomto roku všetci pripomenuli, že „pravda napísaná na chodník má stále väčšiu váhu ako lži z úradu vlády“.
Na pódium prišli počas zhromaždenia aj študenti z Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, ktorí v piatok protestne odišli štrngajúc kľúčmi z diskusie s premiérom Ficom. Prítomní ich privítali veľkým potleskom. Uviedli, že svojím odchodom chceli v piatok vyjadriť nesúhlas s vyjadreniami premiéra.
„Zdôrazňujeme, že sme neboli a nie sme organizovaní žiadnou koaličnou ani opozičnou politickou stranou, a už vôbec nie žiadnymi ukrajinskými silami. Pán učiteľ, ktorý nás sprevádzal na stretnutí, ani on nie je ukrajinský organizátor, je to pán pedagóg, ktorý podporuje nás mladých vo vyjadrovaní svojich názorov a nenúti nám nikdy tie jeho,“ povedal študent Oliver Kras.
Chcú iba žiť v slobodnej krajine
Ďalšia študentka Eugénia Nagyová poznamenala, že sú len študentmi, ktorí majú svoj názor a chcú žiť v slobodnej a prosperujúcej krajine, a mať v nej budúcnosť. Vyjadrili zároveň nespokojnosť so smerovaním krajiny. Kras uviedol, že na stretnutie s predsedom vlády sa poctivo pripravovali a chceli diskutovať na viaceré témy.
Pripomenul, že z prednášky odišli po tom, ako ich vyzval ísť bojovať na Ukrajinu. „Mnohí nás odsúdili, že sme vraj zbabelo utiekli, keď sme mali možnosť diskutovať. Naše slová a názory, o ne záujem nebol. Nechali sme hovoriť naše činy,“ doplnila Eugénia, ktorá v súvislosti s prednáškou hovorila o strachu a nátlaku. „My sme nevideli dôvod, prečo máme počúvať jeho vyhýbavé odpovede na priame otázky. Ak si štát niekto prisvojí, je po štáte. Či už kriedou alebo kľúčom, dnes alebo v ´89, vladár by sa mal báť svojho ľudu, nie ľud vladára,“ dodala.
Medzi ďalšími rečníkmi v pondelok boli aj sociologička Soňa Szomolányi, bývalý člen súdnej rady a expert na súdne reformy Pavol Žilinčík či horolezec a občiansky aktivista Martin Krasňanský. Hudobnými hosťami Lucia Barillová a Michal Šperka.