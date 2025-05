V Poľsku vrcholí kampaň pred „stretom civilizácií“. Prieskumy predpovedajú tesný volebný súboj

V Poľsku vrcholí kampaň pred nedeľňajším druhým kolom prezidentských volieb, ktoré mnohí analytici označujú za „stret civilizácií“. O post hlavy štátu sa uchádza proeurópsky starosta Varšavy Rafal Trzaskowski a nacionalistický historik Karol Nawrocki, pričom prieskumy predpovedajú mimoriadne tesný súboj. Očakáva sa, že voľby určia ďalšie smerovanie Poľska v rámci Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Podľa najnovších údajov má Trzaskowski podporu 50,6 percenta voličov a Nawrocki 49,4 percenta, pričom rozdiel je v rámci štatistickej odchýlky. Triumf Trzaskowského by posilnil vládu Donalda Tuska a mohol by priniesť zmeny ako legalizáciu registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia či zmiernenie prísneho zákazu interrupcií. Naopak, úspech Nawrockého, podporovaného stranou Právo a spravodlivosť (PiS), by mohol oslabiť poľskú podporu Ukrajiny a viesť k predčasným parlamentným voľbám.

Rozhodnú voliči krajnej pravice?

Funkcia poľského prezidenta je síce prevažne ceremoniálna, no disponuje dôležitým právom veta, ktoré často brzdilo reformy vlády Donalda Tuska. Nawrocki, ktorý obdivuje Donalda Trumpa, je proti členstvu Ukrajiny v NATO a žiada obmedzenie výhod pre ukrajinských utečencov.

Analytici upozorňujú, že rozhodujúce bude, či Trzaskowski dokáže zmobilizovať svojich voličov a či krajní pravičiari podporia Nawrockého. Práve kandidáti krajnej pravice získali v prvom kole viac ako 21 percent hlasov, čo dáva Nawrockému väčší potenciál na zisk nových voličov.

Zabezpečoval vraj prostitútky

Predvolebné obdobie sprevádzali aj Nawrockého škandály. V majetkovom priznaní tvrdil, že vlastní iba jeden byt, no neskôr vyšlo najavo, že má aj druhý, ktorý získal vďaka komplikovanej dohode so starším mužom. Šírili sa tiež správy, že keď v minulosti pracoval ako ochrankár v hoteli, zabezpečoval hosťom služby prostitútok. Nawrocki to označil za „kopu klamstiev“ a povedal, že zažaluje web, ktorý správu zverejnil.

Výsledok volieb môže byť známy až v pondelok. „Bola by som opatrná s otváraním šampanského už v nedeľu večer,“ varuje politologička Anna Materská-Sosnowská.