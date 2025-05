Poľsko si volí prezidenta, výsledky rozhodnú o budúcnosti vlády aj vzťahu s USA a Úniou

V Poľsku začali v nedeľu prezidentské voľby, ktoré budú rozhodujúce pre budúcnosť centristickej vlády krajiny. Podľa prieskumov verejnej mienky by mal proeurópsky starosta Varšavy Rafal Trzaskowski získať 30 percent, okolo 25 % by mal získať nacionalistický historik Karol Nawrocki. Obaja by tak mali postúpiť do druhého kola volieb 1. júna.

Krajne pravicoví populisti naďalej rastú a vzťahy s Washingtonom sú pod napätím. Odkedy sa v roku 2023 dostala k moci koalícia bývalého lídra EÚ Donalda Tuska, kľúčové vládne iniciatívy blokuje veto nacionalistického prezidenta Andrzeja Dudu.

„Dúfam, že tieto voľby zavŕšia zmenu,“ povedal Hubert Michalowski, 50-ročný samostatne zárobkovo činný muž. Michalowski pre agentúru AFP povedal, že je proti akémukoľvek obratu Poľska do prava a namiesto toho chce, aby jeho krajina „zostala v strede a zvrátila tento trend aj v Európe“.