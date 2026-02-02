V Poľsku padol teplotný rekord tohtoročnej zimy, meteorológovia namerali extrémnych mínus 35 stupňov

Meteorológovia upozorňujú, že mrazy budú pretrvávať aj v ďalších dňoch.
Najnižší teplotný rekord tohtoročnej poľskej zimy padol v meste Suwałki, kde prízemná teplota v noci z nedele na pondelok klesla až na –35 stupňov Celzia, informoval v pondelok poľský meteorologický ústav IMGW.

Podľa údajov IMGW teplota vzduchu v Suwałkách nadránom dosiahla –27,7 stupňov Celzia, pričom nad zemou namerali extrémnych –35 stupňov Celzia. Mimoriadne mrazivá noc panovala na celom území Poľska. Teploty vo vnútrozemí sa pohybovali od –15 do –19 stupňov Celzia, najmiernejšie mrazy boli na juhozápade a v Podhalí, kde namerali –6 až –12 stupňov Celzia.

Meteorológovia upozorňujú, že mrazy budú pretrvávať aj v ďalších dňoch. IMGW vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred silným mrazom pre celú krajinu okrem najzápadnejších a juhozápadných poľských regiónov. V ostatných oblastiach môže teplota klesnúť na –18 až –22, na východe a severovýchode dokonca –24 až –29 stupňov Celzia.

Výstrahy platia do stredy 4. februára do 9.00 h, pričom pravdepodobnosť výskytu silných mrazov je 80 až 90 percent.

