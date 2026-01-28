Hromničná zima už klope na dvere, meteorológ Jurčovič predpovedá aj mínus 16 stupňov Celzia - FOTO

Plusové teploty blížiace sa k 10 stupňov Celzia budú čo chvíľa minulosťou, počasie chystá zmenu a prinesie hromničnú zimu. Ochladenie by sa malo oveľa výraznejšie prejaviť na severe a východe ako na juhozápade. Meteorológ Peter Jurčovič uviedol, že môže byť aj mínus 16 stupňov Celzia. Predpoveď počasia však sľubuje menej zrážok a viac slnka.
Po oteplení aj dažďoch príde hromničná a valentínska zima. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní – FOTO
Ako v utorňajšej relácii Najlepšie počasie na TV Joj priblížil meteorológ Peter Jurčovič, v našej oblasti je v súčasnosti rozsiahla oblasť nízkeho tlaku, ktorá sa presúva z Atlantiku do vnútrozemia Európy.
„Prvá taká plytká tlaková níž už prechádzala cez naše územie na sever, ale nad Talianskom sa už prehlbuje ďalšia taká plytká tlaková níž, čiže bude prichádzať ďalšia oblačnosť a teplý vlhký vzduch od juhu, takže nejaké zlepšenie počasia zatiaľ nebude a ešte stále máme aj nadpriemerne vysoké teploty,“ opísal meteorologickú situáciu s tým, že aj v utorok na niektorých miestach vystúpila teplota aj na 9 stupňov Celzia.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook uviedol, že na toto obdobie teplé počasie máme na našom území od 25. januára. „Na väčšine územia denná teplota vystupuje na úroveň 3 až 9 stupňov Celzia a prší aj v stredných polohách,“ píšu meteorológovia.
Počasie na dnes (streda)
V utorok bolo zrážok menej a na viacerých miestach vykuklo aj slniečko, na dnes (stredu) už však meteorológovia predpovedali inú situáciu. „Oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach, najmä na juhu, dážď, od stredných, na strednom a východnom Slovensku miestami aj v nižších polohách, sneženie,“ píše SHMÚ na svojom webe v predpovedi počasia na stredu.
Najvyššia denná teplota dnes (v stredu) 0 až 5, v južnej polovici západného Slovenska lokálne okolo 7 a na horách vo výške 1500 m okolo mínus 2 stupne Celzia.
Zafúka prevažne juhovýchodný vietor o rýchlosti 15 až 35 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 55 kilometrov za hodinu. Na strednom Slovensku to je prevažne slabý vietor, ale vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.
Meteorologické výstrahy – poľadovica a hmla
Meteorológovia zo SHMÚ upozorňujú na možnosť tvorby poľadovice a varovanie prvého stupňa pre celé Slovensko vydali do stredajšieho obeda. V rovnakom čase je vydané pre celú krajinu aj žlté varovanie pred hmlou. „Lokálne sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ upozornili.
Predpoveď na zajtra (štvrtok)
Aj zajtra (vo štvrtok) podľa SHMÚ bude ešte počasie v našej oblasti ovplyvňovať frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať zo severného Talianska nad Grécko. Naďalej má byť prevažne zamračené a na mnohých miestach sa vyskytne dážď alebo dážď so snehom. „Od stredných, na strednom a východnom Slovensku aj v nižších polohách, sneženie,“ predpovedajú meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami môže byť miestami aj slabý mráz.
Kedy sa počasie zmení?
V ďalších dňoch už teploty na Slovensku poklesnú, pretože od piatka 30. januára by sa podľa meteorológov malo rozloženie tlakových útvarov nad Európou a priľahlou oblasťou výraznejšie meniť.
„Nad severnou Škandináviou bude mohutnieť tlaková výš a bude tak až do začiatku februára, pričom jej stred by sa mal postupne presunúť z Fínska až k severnému Uralu,“ informuje SHMÚ na sociálnej sieti Facebook.
Ako doplnili meteorológovia, po prednej strane tejto tlakovej výše by mal do karpatskej oblasti najmä v nižších hladinách ovzdušia postupne preniknúť od severovýchodu až východu studený vzduch arktického pôvodu. „V ňom bude najmä na severe a východe Slovenska v samotnom závere januára pravdepodobne aj snežiť, ale zrážky budú väčšinou slabé,“ priblížili.
Príde hromničná zima
Čaká nás teda zrejme hromničná zima, čo je ľudové označenie pre ochladenie, ktoré sa podľa tradície objavuje okolo sviatku Hromníc (2. februára). Po miernejšom období zimy sa zrazu vráti mráz, sneh alebo studený vietor.
Pranostiky na Hromnice:
- Na Hromnice o hodinu více
- Na Hromnice, zimy polovice
- Keď na Hromnice sneží, jar už nie je ďaleko
- Prešli Hromnice, koniec sanice
- Keď na Hromnice sneh a vietor duje, to skorý príchod jari zvestuje
V noci opäť aj mínus 16 stupňov Celzia
Ako podotkol meteorológ Peter Jurčovič v spomínanom počasí na Jojke, „zaujímavé“ budú najmä nočné teploty. „Predpokladáme, že od soboty už bude menej oblakov, v horských dolinách či kotlinách môže byť v sobotu ráno už mínus 11 stupňov Celzia a postupne do začiatku budúceho týždňa to môže ísť aj na mínus 16 stupňov Celzia,“ predpovedá s tým, že máme Hromnice takže toto ochladenie je úplne normálne.
SHMÚ predpovedá, že v rámci Slovenska by sa ochladenie na prelome mesiacov malo oveľa výraznejšie prejaviť na severe a východe ako na juhozápade. „Studený vzduch bude smerom na juhozápad prenikať v malej hrúbke a jeho prenikaniu budú brániť aj pohoria,“ uviedli meteorológovia na sociálnej sieti Facebook.
Ako doplnili, v noci by malo postupne mrznúť na celom našom území a na severe a východe by malo byť na začiatku februára aj pod mínus 10 stupňov Celzia. „Najvyššia denná teplota by podľa ENS predpovede mala byť v úvode februára na severe väčšinou mínus 5 až mínus 1, ale na juhozápade okolo plus 3 stupne Celzia,“ predikujú.