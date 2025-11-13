V Piešťanoch niekto z chodníka ukradol bronzové reliéfy, radnica žiada o pomoc pri pátraní – FOTO

Mesto Piešťany žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po ukradnutom umeleckom diele z verejného priestranstva. V noci z 11. na 12. novembra boli v Piešťanoch odcudzené dva bronzové reliéfy z náučného chodníka Neposlušná čiara.
Dva menšie reliéfy boli súčasťou súboru Začiatok Neposlušnej čiary, ktorý sa nachádza v parku pred fontánou, pri objekte „U páva“. Na mieste zostal len hlavný reliéf Frauenfeldov plán, no dva kruhové bronzové prvky boli násilne vytrhnuté a ukradnuté.
„Vyzývame páchateľa, aby dielo anonymne vrátil, ideálne na pôvodné miesto. Prosíme aj obyvateľov a návštevníkov Piešťan, ktorí by mohli mať akékoľvek informácie o tomto diele, aby kontaktovali mestský úrad, mestskú políciu alebo Policajný zbor SR,“ uviedla na sociálnej sieti piešťanská radnica.
Zároveň pripomína, že hodnota bronzových prvkov presahuje 50 tisíc eur, takže ide bez akýchkoľvek pochybností o závažný trestný čin. Okrem materiálnej hodnoty však ide o umelecké dielo vysokej kultúrnej hodnoty, ktoré patrí mestu a jeho obyvateľom. Autorom reliéfov je Patrik Kovačovský.