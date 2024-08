V piatok sa očakáva v Bordeaux hlasité bučanie, francúzski reprezentanti nastúpia vo štvrťfinále proti Argentínčanom

Jednou z tém, ktoré najviac rezonujú pred piatkovým štvrťfinálovým duelom olympijského futbalového turnaja medzi domácim Francúzsko a Argentínou, je rasizmus.

Napäté vzťahy

Stále totiž neodznela kauza z juhoamerického šampionátu Copa América, po ktorom hráči „Albicelestes“ svoj triumf oslavovali rasisticky a xenofóbne ladeným chorálom o pôvode francúzskych hráčov. Denník Le Parisien predznamenáva, že je možné očakávať hlasité bučanie vždy keď sa lopty dotne niektorý z argentínskych hráčov.

Napäté vzťahy s politickým presahom majú obe krajiny už od finálového duelu na MS 2022 v Katare, po ktorom sa takisto francúzski reprezentanti sťažovali na rasistické pokriky fanúšikov súpera, či dokonca urážky od súperových hráčov priamo na hracej ploche.

Vypískali ich

Spomínaného bučania a vypískania sa na aktuálnej olympiáde už „dočkali“ reprezentanti Argentíny v sedmičkovom ragby v súboji proti domácemu výberu na takmer 70-tisícovom štadióne Stade de France.

„Nechcem o týchto veciach hovoriť. Nie je to v poriadku, ale teraz chcem len to, aby sa moji zverenci sústredili výhradne na zápas,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii tréner francúzskeho futbalového olympijského tímu Thierry Henry.

Výsledok vyšetrovania

Francúzska futbalová federácia (FFF) podala ešte pred začiatkom OH v Pariži oficiálnu sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA). Výsledok vyšetrovania riadiaceho orgánu zatiaľ známy nie je.

V Paríži už danú kauzu preberal argentínsky prezident Javier Milei spolu s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom. Vzhľadom na ich mediálne výstupy sa zdalo, že vec sa dáva do poriadku, no skutočnou previerkou toho, či to tak naozaj je, bude piatkový štvrťfinálový súboj o 21.00 h na štadióne v Bordeaux.