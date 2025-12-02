V Paríži zadržali dvoch 16-ročných podozrivých z plánovania antisemitského útoku

Ide o Čečenca s ruským občianstvom a chlapca z okolia Paríža.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Francúzsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Francúzsko

V Paríži zadržali dvoch chlapcov vo veku 16 rokov, ktorí sú podozriví z prípravy antisemitského útoku. Podľa novín Le Parisien ide o 16-ročného Čečenca s ruským občianstvom, ktorý prišiel do Francúzska s matkou pred štyrmi rokmi. Cez WhatsApp poslal fotografiu, na ktorej drží nôž, a oznámil, že „o päť dní pôjde zabíjať Židov“. Bol v kontakte s ďalším 16-ročným chlapcom z okolia Paríža a vyhrážal sa, že zaútočí v mieste náboženského uctievania.

Francúzska národná protiteroristická prokuratúra v pondelok pre agentúru AFP uviedla, že dvojicu obvinili z „účasti na teroristickom zoskupení s cieľom pripraviť jeden alebo viac trestných činov proti osobám“.

Vo Francúzsku od začiatku tohto roka obvinili dvadsať maloletých z trestných činov súvisiacich s terorizmom, pričom prokurátori upozorňujú na nárast počtu mladistvých stíhaných za takéto plánované útoky za ostatných päť rokov. Minulý rok bolo 19 obvinených.

Okruhy tém: Antisemitizmus
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk