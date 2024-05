V novom klipe Mira Jaroša tancuje 300 detí. Ku Dňu detí im splnil sen (video)

Obľúbený spevák Miro Jaroš oslavuje deň detí spôsobom, ktorý je jeho srdcu blízky – hudbou. Pri tejto príležitosti zverejnil nové video k piesni Tancuj. Už názov skladby predurčuje, akým smerom sa bude videoklip uberať.

Miro však nezostal nič dlžný svojej povesti a so svojím dvorným režisérom Pierrom Lexis sa opäť prekonali. Mnoho detí spevákovi píše, že ich snom je účinkovať v jeho videoklipoch. Kto by však čakal, že Miro splní sen hneď niekoľkým stovkám detí?!

Experimentovanie v štúdiu

Pesnička Tancuj, ktorá je súčasťou albumu DISKO, vznikla v spolupráci s Randym Gnepom, ktorý má so spevákom na svedomí už niekoľko spoločných autorských hitov. „Nahrať a postaviť pesničku na bubnoch bol už dlho môj sen. Keď som spoznal bubnovú šou Batida, hneď sa mi zapáčila ich energia a dohodli sme sa, že spolu niečo nahráme,“ približuje Miro rytmy, ktorými skladba znie.

„Po tom, ako sme s Randym pesničku napísali, sme už experimentovali v štúdiu spolu s Batidou a bubnami. Tak ma to chytilo, že som napísal text o tancovaní. S deťmi z Prešova sme ju nahrali a Randy ju zmixoval a dokončil. Vyšla z toho energická pecka, ktorá patrí medzi moje najobľúbenejšie na albume Disko. Rozhodol som sa, že ju vydáme ako darček na Deň detí pre všetkých bez ohľadu na vek,“ hovorí spevák.

Foto: Peter Frolo.

Za zmienku stojí, že okrem Mira a Randyho sa v štúdiu naraz ocitlo vyše desať bubeníkov a o zábavné momenty teda nebola núdza!

Od ľudoviek až po hip hop

Nový videoklip je azda najväčšou produkciou, do ktorej sa Miro Jaroš a jeho tím pustili. „V klipe účinkuje takmer 300 detí a dospelých, ktorých dal dokopy choreograf Noro Grofčík, s ktorým na videoklipoch spolupracujem. Predstavili sme v ňom snáď všetky tanečné štýly. Od ľudoviek až po hip hop,“ vysvetľuje Miro Jaroš.

Video sa natočilo behom jedného dňa. Denné scény sa nakrúcali v bratislavskom Parku Andreja Hlinku. „Robili sme taký rachot, že sa susedia prišli na nás pozerať. Niektorí sa pridali aj do tanca. Jedna pani sa chcela vyspať a tak sa prišla spýtať, dokedy ešte budeme robiť hluk. Napokon bola veľmi milá a popriala nám, nech videoklip všetkých teší, že oni to doma ešte vydržia,“ spomína spevák na veselé momenty.

https://www.youtube.com/watch?v=ij7BYh96AWA

Klubové scény sa zasa dotočili v Refinery Gallery, kde produkcia postavila ďalšiu scénu. V úlohe DJ sa predstavil Mark Dann, ktorý je Mirovým klaviristom, pôsobí však i sólovo a aktuálne mu z rádií znie najhranejší singel Cry.

„Teším sa, že Marek do toho išiel s nami. Celé to pre mňa bol veľký zážitok, vidieť tú energiu. Všetci navzájom sa povzbudzovali, mal som zimomriavky. Režisér a kameraman Pierre Lexis so svojím tímom odviedli skvelú robotu, z výsledku som nadšený,“ netají pesničkár svoje dojmy.

Vo videoklipe sa objaví aj už spomínaná bubenícka skupina Batida, ale aj známy moderátor Vratko Sirági, finalista Let’s Dance, ktorý si strihne tanec s Patríciou Piešťanskou a neskôr vytancuje aj rozkošnú babičku.

Foto: archív Miro Jaroš.

DISKO turné pre celú rodinu už o pár dní

Miro Jaroš je, okrem pravidelného zásobovania fanúšikov novými klipmi, známy i tým, že je neustále aktívny i v koncertovaní.

„Momentálne mám pred sebou ďalší veľký projekt. S novým albumom ideme na Disko turné,“ odhaľuje spevák svoje najbližšie plány. „Práve prebiehajú skúšky. Je to náročné, no nadšenie nás povzbudzuje. Okrem stálej zostavy sa k nám tentoraz pridajú aj trubkári, prvýkrát na pódiu budeme mať aj detských tanečníkov a vystúpi aj bubnová šou Batida. Tieto výnimočné koncerty pre celé rodiny odohráme v amfiteátroch len v piatich mestách,“ predstavuje Miro dramaturgiu podujatí.

Turné započne 9.6.2024 v Bratislave, v piatok 14.6.2024 zaspieva v Martine, o týždeň 21.6.2024 v Nových Zámkoch. 16.8.2024 to so svojím tímom rozbalí v Banskej Bystrici a DISKO mánia vyvrcholí 24.8.2024 v Košiciach. „Bude to najväčšia rodinná párty plná prekvapení,“ hovorí Miro Jaroš na záver. Vstupenky na podujatie.