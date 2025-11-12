Na opravu infraštruktúry počas zimy Nemecko Ukrajine poskytne dodatočných 40 miliónov eur

Nemecko poskytne Ukrajine dodatočných 40 miliónov eur na pomoc počas zimy v reakcii na prebiehajúce ruské útoky na infraštruktúru krajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemecký televízny spravodajský kanál n-tv.
„Pomáhame udržiavať teplo a svetlo v domoch a zabezpečujeme, aby cielené teroristické útoky Ruska na civilnú plynárenskú a vykurovaciu infraštruktúru nezlomili morálku tých, ktorí bránia svoju vlasť,“ povedal pre n-tv nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
Finančné prostriedky sa majú použiť na humanitárne opatrenia vrátane opravy vykurovacích systémov a poškodených domov a dodávok generátorov a základného tovaru, ako sú prikrývky a hygienické potreby.