Kuriózna scéna v Plzni, v nákupom centre pobehoval diviak

Kuriózna scéna sa v sobotu na poludnie odohrala v nákupnom centre v českom meste Plzeň. Dovnútra sa totiž dostal diviak. Najskôr prebehol cez kvetinárstvo, potom zamieril do potravín a pekárne. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Na tiesňovú linku sme prijali oznámenie od strážnikov nákupného centra, že v predajni kvetinárstva v Tescu sa pohybuje diviak,“ potvrdila hovorkyňa mestskej polície Jana Pužmanová.
Vlk sa za bieleho dňa prechádzal po školskom dvore
Na miesto okamžite vyrazili hliadky a zamierili do potravín, kam sa medzitým zviera presunulo. „Prasa sme v priestoroch pekárne zadržali pomocou dvoch odchytových tyčí. Potom sme ho dostali von z nákupného centra, „opísala Pužmanová. Doplnila, že diviak neutrpel nijaké zranenie a na slobodu ho pustili na neďalekom poli.