V Moskve v januári napadlo najviac snehu za viac než 200 rokov. Záveje siahali po druhé poschodie

Prímestské vlaky meškali a autá uviazli v dlhých kolónach.
Russia Weather
Najväčšia snehová nádielka v Moskve za posledných dvesto rokov, 29. január 2026. Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Ruská metropola zažila tento január najväčšie sneženie za viac než 200 rokov, informovali vo štvrtok meteorológovia Moskovskej štátnej univerzity.

„Január bol v Moskve studený a nezvyčajne zasnežený,“ uviedla univerzita na sociálnych sieťach. Do 29. januára zaznamenalo meteorologické observatórium takmer 92 mm zrážok, čo je najvyššia hodnota za 203 rokov.

Na záberoch AFP z mesta s približne 13 miliónmi obyvateľov je vidieť chodcov brodiacich sa vysokými nánosmi snehu v centre mesta. Prímestské vlaky meškali a autá uviazli v dlhých kolónach. Na internete sa tiež šírili zábery obrovských závejov siahajúcich až po druhé poschodie budov a ľudí, ktorí si presekávali cestu medzi zasypanými autami.

Začiatkom mesiaca bola vyhlásená mimoriadna situácia aj na ruskom Ďalekom východe, kde masívna snehová búrka čiastočne paralyzovala hlavné mesto Kamčatskej oblasti.

