V Moskve v januári napadlo najviac snehu za viac než 200 rokov. Záveje siahali po druhé poschodie

Ruská metropola zažila tento január najväčšie sneženie za viac než 200 rokov, informovali vo štvrtok meteorológovia Moskovskej štátnej univerzity.
„Január bol v Moskve studený a nezvyčajne zasnežený,“ uviedla univerzita na sociálnych sieťach. Do 29. januára zaznamenalo meteorologické observatórium takmer 92 mm zrážok, čo je najvyššia hodnota za 203 rokov.
Historická snehová búrka postihla rozsiahle územia USA, extrémne počasie si vyžiadalo najmenej desať ľudských životov - FOTO
Na záberoch AFP z mesta s približne 13 miliónmi obyvateľov je vidieť chodcov brodiacich sa vysokými nánosmi snehu v centre mesta. Prímestské vlaky meškali a autá uviazli v dlhých kolónach. Na internete sa tiež šírili zábery obrovských závejov siahajúcich až po druhé poschodie budov a ľudí, ktorí si presekávali cestu medzi zasypanými autami.
Začiatkom mesiaca bola vyhlásená mimoriadna situácia aj na ruskom Ďalekom východe, kde masívna snehová búrka čiastočne paralyzovala hlavné mesto Kamčatskej oblasti.