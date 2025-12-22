V lese v Rumunsku našli neidentifikovaný dron s padákom

V rumunskom lese neďaleko obce Voinesti v okrese Arges bol v nedeľu nájdený dron s padákom. Ako na Facebooku uviedol Europol, orgány činné v trestnom konaní vyšetrujú, komu patril a ako sa dostal do lesa.
Dron, ktorý visel medzi stromami, objavili miestni poľovníci dopoludnia okolo 10:40 a upovedomili úrady. Polícia údajne upozornila príslušné orgány na potrebu vykonať vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako sa dron dostal do lesa a odkiaľ pochádzal.
Pápež Lev XIV. varoval pred využívaním umelej inteligencie na vojenské účely
Z obrázkov je vidieť, že dron má namontované podomácky vyrobené zariadenie a pripevnený padák. Podľa rumunských médií nejde o civilný dron.
V súčasnosti nie je známe, či dron súvisí s konfliktom na Ukrajine. Určite ho však nepoužíval vojenský personál zo základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktorá sa nachádza v tejto oblasti.