V lese v Rumunsku našli neidentifikovaný dron s padákom

V súčasnosti nie je známe, či dron súvisí s konfliktom na Ukrajine.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
602488873_1178811114438911_4301210737861429321_n.jpg
Foto: facebook.com/europolromania
Rumunsko Iné správy Iné správy z lokality Rumunsko

V rumunskom lese neďaleko obce Voinesti v okrese Arges bol v nedeľu nájdený dron s padákom. Ako na Facebooku uviedol Europol, orgány činné v trestnom konaní vyšetrujú, komu patril a ako sa dostal do lesa.

Dron, ktorý visel medzi stromami, objavili miestni poľovníci dopoludnia okolo 10:40 a upovedomili úrady. Polícia údajne upozornila príslušné orgány na potrebu vykonať vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako sa dron dostal do lesa a odkiaľ pochádzal.

Z obrázkov je vidieť, že dron má namontované podomácky vyrobené zariadenie a pripevnený padák. Podľa rumunských médií nejde o civilný dron.

V súčasnosti nie je známe, či dron súvisí s konfliktom na Ukrajine. Určite ho však nepoužíval vojenský personál zo základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktorá sa nachádza v tejto oblasti.

Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Dron Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk