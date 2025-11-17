V Košiciach zahrajú Beethovenovu vizionársku Eroicu

Symfónia č. 3 Es dur „Eroica“ Ludwiga van Beethovena šokovala a stanovila nový symfonický formát pre budúce generácie skladateľov vrátane Mahlera či Straussa. Štátna filharmónia Košice (ŠFK) ju tento štvrtok uvedie pod taktovkou Aleksandara Markovića. Zaznie aj Cantus in Memoriam Benjamin Britten od Arva Pärta a Brittenov Klavírny koncert D dur v podaní ZEE ZEE. Koncert BEETHOVENOVA EROICA sa začne vo štvrtok 20. novembra 2025 o 19:00 v Dome umenia.
Eroica zmenila dejiny hudby
Symfónia Eroica je hudobným vizionárskym počinom. Beethoven v nej nastolil novátorské kompozičné smery, z ktorých čerpali celé generácie silných skladateľských osobností, hoci prvé publikum ostalo po uvedení diela šokované. Autor inovátorsky zapracoval mohutné, dramatické rozvedenie v prvej časti či hlboko precítený smútočný pochod druhej časti, virtuózne finále založil na variáciách témy svojho baletu Prometeove stvorenia.
„Eroica je prvým Beethovenovým symfonickým dielom, v ktorom našiel svoj vlastný osobitý hudobný jazyk a neodvratne zmenil dejiny hudby. Kult ‚hrdinu‘, ktorý toto dielo oslavuje – jeho životná sila, revolučný postoj, ponurý koniec a pohreb nasledovaný znovuzrodením a vzostupom až k jeho odkazu – bol pôvodne inšpirovaný postavou Napoleona. Dielo reprezentuje hrdinu – tvorcu, umelca samotného, jeho zápas s plytkým, nespravodlivým a skazeným svetom. Skladateľov ako Strauss či Mahler priviedlo na vrcholy ich tvorivosti,“ hovorí stály hosťujúci dirigent Štátnej filharmónie Košice Aleksandar Marković. Dodáva, že Eroica bola pre Beethovena špeciálnou a dodnes zostáva jedným z najfascinujúcejších a najnáročnejších symfonických celkov.
Od Brittena a pre Brittena
Okrem prelomovej symfónie uvedie Marković s orchestrom ŠFK dve diela, ktoré prepája osobnosť Benjamina Brittena. Večer otvoria tri tiché údery zvona – ako začiatok kánonu Cantus in Memoriam Benjamin Britten pre sláčikový orchester a zvony od Arva Pärta. Estónsky skladateľ tvorbu Brittena mimoriadne obdivoval. Do sugestívnej smútočnej elégie nad jeho úmrtím zakomponoval aj svoju osobitú kompozičnú techniku tintinnabuli.
Po Pärtovej „hommage“ príde na rad Brittenov Klavírny koncert D dur. Skladba nasiakla napätou a zlovestnou atmosférou nadchádzajúcej druhej svetovej vojny. Britten do diela vpísal výrazné dramatické kontrasty, ktoré vyvažujú momenty šarmu a veselosti so skrytou hrozbou rinčiacich zbraní. Živelne pôsobí perkusívna energia, klavír konverzuje s orchestrom, tonalita strieda modalitu a poctu predvojnovej Európe predstavuje irónia a melanchólia Walzu. Nechýba militaristický pochod v kontraste s triumfálnym záverom.
Za klavír sa posadí ZEE ZEE, jedinečná umelkyňa a víťazka Súťaže kráľovnej Alžbety z roku 2013, ktorá sa v ŠFK predstavila počas Košickej hudobnej jari pred dvomi rokmi. V aktuálnej sezóne ju čaká debut s Oxford Philharmonic, London Mozart Players či Enescu Philharmonic, vystúpi na festivale Pražská jar i v Concertgebouw. Opätovne sa predstaví s BBC National Orchestra of Wales, Borusan Istanbul Philharmonic či so Shanghai Symphony.
Koncert z abonentného cyklu A s názvom BEETHOVENOVA EROICA sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2025 o 19:00 v Dome umenia.
