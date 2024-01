V Košiciach zabojujú tímy z Česka a Slovenska o titul šampióna v rybníkovom hokeji, hrá sa aj o Kanadu

Koncom týždňa sú Košice dejiskom Majstrovstiev Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji.

Podujatie by sa koná od 12. do 14. januára, a to na klzisku v Mestskom parku aj v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej.

Šesť tímov poletí do Kanady

„Rybníkový hokej je staronová forma ľadového hokeja a ako už názov napovedá, je to hra, ktorá sa odohráva zväčša na prírodných klziskách, alebo aj na umelých či pod holým nebom,“ priblížilo mesto Košice na sociálnej sieti.

Prihlásených je viac ako 30 tímov, hoci organizátori rátali pôvodne s maximálne 24 tímami. Šesť najlepších sa kvalifikuje na Majstrovstvá sveta v tomto športe, ktoré sa budú konať v Kanade.

„V poradí 20. šampionát sa v roku 2023 uskutočnil v kanadskej oblasti Plaster Rock, ktorá je pravidelným dejiskom tohto šampionátu,“ dodalo mesto. Vstup na zápasy je bezplatný.

Hrať sa bude aj do noci

V Mestskom parku Košice si ich diváci budú môcť vychutnať v piatok 12. januára od 14:00 do 21:15.

Následne v sobotu 13. januára od 8:00 do 21:15 a v nedeľu sa bude rybníkový hokej v Mestskom parku hrať od 9:00 do 12:15.

V piatok sa budú odohrávať zápasy aj v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej, a to od 14:00 do 22:30. V sobotu sa bude pokračovať od 8:00 do 22:45 a v nedeľu od 9:00 do 21:00.

Bližšie informácie o športovom podujatí sú dostupné na stránke https://www.hokejovysen.cz.