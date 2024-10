V Košiciach sa uskutočnil 3. ročník Veľkej ceny Košíc v skokoch na trampolíne – Slovak Trampoline Open 2024. V športovej hale Stará jazdiareň sa predstavilo 70 pretekárov z deviatich českých a jedného slovenského klubu

V kategórii senioriek sa celkovou víťazkou stala Tamara Ustohalová z domáceho klubu Trampolíny Košice. Do finále postupovala z 3. miesta, ale vo finále skákala výborne a s počtom bodov 45,470 predbehla Zuzanu Malcovú (TJ Sokol Olomouc) a Johanu Nemečkovú (Trampolíny Limotěřice). Prvá v kvalifikácii, česká reprezentantka Michaela Juříčková bohužiaľ svoju zostavu vo finále nedokončila a skončila na 4. mieste.

Dievčatá podali dnes maximálne výkony. Tamara skákala 2 zostavy, vo finále sa rozhodla skákať tú ťažšiu a vyšlo to. Je to nová zostava, nemáme dotrénované ešte predvedenie, ale Tami potrebuje túto zostavu trénovať, tak som rád, že sa aj vo finále rozhodla skákať ťažšiu zostavu. Má v nej nový prvok, „full in half out“ (dvojité salto vpred s jedným vrutom v prvom salte a polovičným v druhom salte), ktorý zvládla výborne a teda nebolo na škodu tentokrát obetovať predvedenie obťiažnosti, zhodnotil tréner Miroslav Parnai.

Michaela Juříčková (6ta z posledných MS v skokoch na trampolíne a finalistka ME 2024 v synchro skokoch) si tiež vybrala vo finále to najťažšie, čo vie skákať, dodal tréner.

Medzi seniormi zvíťazil Daniel Heteš (TJ Aero Odolena Voda) pred Adamom Šenkýřom (TJ Sokol Kampa).

V kategórii junioriek sme mali dvojnásobné zastúpenie. Ku Kristíne Kusnyírovej sa pridala Sophia Chynoradská, ktorá skákala svoje prvé preteky a skončila na krásnom 10. mieste. Kristína Kusnyírová sa podľa očakávania prebojovala do finále zo 4. miesta, ktoré vo finále aj obhájila.

„Kristína skočila svoje maximum, tiež skákala novú zostavu. Jej bohužiaľ chýba výška skokov, predvedenie má výborné, ale musíme ešte zapracovať v kondičnom tréningu, aby sa dokázala odrážať vyššie.

Sophia Chynoradská absolvovala svoju prvú súťaž a som veľmi rád z jej výsledku. Verím, že ju to povzbudí a bude motivovať do ďalšieho tréningu. Budúci rok plánujeme začleniť aj ju do „súťažného kolotoča“.

V súťaži synchro párov ženskej kategórii (15+) vyhrala slovensko-česká dvojica Tamara Ustohalová. Michaela Juříčková, pričom dievčatá skákali spolu prvýkrát teraz v Košiciach a rovno sa im podarilo kvalifikáciu vyhrať. Vo finále bohužiaľ Tamara zaváhala a zostavu nedokončila, čo dievčatá stálo medailu. Veríme však, že sa založila pekná tradícia a slovensko-český pár bude v tejto zostave skákať na každej ďalšej spoločnej súťaži, ktorá sa bud eorganizovať v skokoch na trampolíne na Slovensku.

Výsledky synchro:

miesto ženy 15+: Malcová Zuzana, Mikešová Nikol (TJ Sokol Olomouc) miesto muži 15+: Bartkovský Michal, Cirkva David (TJ Sokol Kampa) miesto dievčatá do 14r.: Boháčková Ludmila, Foretová Marie (TJ Sokol Avia Čakovice) miesto chlapci do 14r.: Ondrášek Adam, Sedláček Ondřej (Trampolíny Liberec)

Súťaž bola vyhlásená aj ako Majstrovstvá Slovenska. Tamara Ustohalová sa tak umiestnila na 1. mieste medzi seniorkami. Kristína Kusnyírová si odnáša 1. miesto v juniorskej kategórii pred Sophiou Chynoradskou.

