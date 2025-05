V Košiciach MDD oslávia celodennou zážitkovou párty. Nebude chýbať Miro Jaroš, Spievankovo, či Elsa s Annou a Olafom!

1. júna 2025 EMPIRE KIDFEST 2025 košickú Steel Arénu premení na magický svet snov, mágie, vtipov a zábavy. Tanečnú párty svojimi DISKO hitmi rozprúdi Miro Jaroš, so Spievankovom sa bude hľadať malá myška. Najmenších, ale aj tých väčších, s radosťou schladí Slovenské ľadové kráľovstvo, a to zďaleka nie je všetko!

Prvého júna 2025 sa košická Steel Aréna premení na miesto plné radosti, smiechu a nekonečnej zábavy. Pilotný ročník EMPIRE KIDFEST na Medzinárodný deň detí najmenším pripraví veľkolepú oslavu. Očká rozžiaria a srdcia rozbúchajú najväčšie detské idoly, návštevníci sa však môžu tešiť aj na skákacie hrady a rôzne atrakcie. „Celodenný hudobný program, pestré maľovanie na tvár premení malých návštevníkov na princezné, superhrdinov alebo ich obľúbené zvieratká. Ešte čarovnejší deň vykúzlia hravé balóniky a veselé prekvapenia. Snažili sme sa vytvoriť oslavu, ktorú si užijú deti rôzneho veku. Pripravené budú kreatívne dielničky, hry a súťaže o rôzne ceny a odmeny. Myslíme i na rodičov, ktorí si oddýchnu v relax zónach, zatiaľ, čo sa ich deti naplno vybláznia a zabavia,“ približuje organizátor Dávid Zbojek, na čo sa môžu tešiť najmenší i dospeláci.

Líže celá rodina, inak tomu nebude ani na EMPIRE KIDFEST-e 2025!

Deň detí bez Mira Jaroša? Ani náhodou! Obľúbený detský interpret príde roztancovať celé rodiny nielen so svojím minuloročným päťnásobne platinovým albumom Disko, ale aj jeho hudobným pokračovaním – Ešte viacej Disko – siedmimi novými pesničkami či remixmi Mirových najpopulárnejších singlov. Určite tak nebudú chýbať milované šlágre, ako Zmrzlina, Tancuj!, Tarzan, Pizza Dance či titulná Disko. „Je úplne úžasné, keď sa pre deti usporadúvajú koncerty a podujatia, na ktorých sa môžu zabaviť a vyšantiť. Je super, že sa v kalendári takýto sviatok nachádza. Ja sa cítim ako večné dieťa a v tento deň moje vnútorné dieťa tiež ožíva. Spomínam si na vlastné MDD, keď ešte môj otec pracoval v jednej firme, ktorá každý rok usporadúvala podujatia. Tam sme športovali, dostávali balíčky… Veľmi sa mi to páčilo. Verím, že aj my naším vystúpením spríjemníme tento deň deckám aj ich rodičom, lebo aj v dospelých je ukryté dieťa, ktorým kedysi boli,“ hovorí Miro Jaroš.

Ľadové kráľovstvo, ktoré sa v lete neroztopí?

Frozen, celosvetovo úspešná rozprávka z dielne Disney, má svoju slovenskú verziu. Hlasy známe z rozprávkového hitu zavítajú i do Košíc. Elsa (Andrea Somorovská), Anna (Mirka Gális Partlová), Olaf (Majo Labuda ml.) a Kristoff (Dávid Árva) na EMPIRE KIDFEST-e 2025 návštevníkov potešia hudobným vystúpením najznámejších pesničiek z predstavenia Slovenské ľadové kráľovstvo 1 a 2. Rozhodne nebude chýbať slovenská verzia Oscarom ocenenej piesne Von to dám, zaznie však i Leto, Čas nič nezmení, Zablúdený, či mimoriadne obľúbená, Prvýkrát za večnosť celú, bude ich však omnoho viac!

Aj rozprávkoví hrdinovia majú radi Deň detí

„MDD pre mňa už odmala znamená veľmi veľa. Svätím tento sviatok, pretože, keď som bol dieťa, tešil som sa na darčeky a odkedy som herec, robím rozprávky, takže v tento deň hrávam. Teraz máme Slovenské ľadové kráľovstvo. Budem sa tešiť, že môžem pre detičky hrať. Bude mi síce trochu teplo, keďže mám kostým veľmi horúci, ale to nevadí,“ teší sa Majo Labuda mladší, ktorý stvárňuje obľúbeného, trochu popleteného, no dobrosrdečného snehuliaka Olafa.

Aj keď sa kráľovná Elsa môže javiť, že sa kvôli svojim schopnostiam ľuďom na začiatku vyhýba, Andrea Somorovská sa na vtelenie do ľadovej kráľovnej nevie dočkať: „Ja MDD milujem, pretože mám rada deti a keďže mám tri, užívam si to s nimi naplno. Teším sa, keď môžem aj iným urobiť radosť. „Rozprávková Anna, teda Mirka Gális Partlová, dopraje svojej ratolesti deň, keď je na všetko odpoveď YES! „Tento deň je v rukách nášho najmladšieho, ale raz za rok sa to dá prežiť. Aj tí najmenší predsa chcú byť už veľkáči, prečo im to na jeden deň nedopriať?” hovorí.

Stratila sa malá myška!

Spievankovo vezme deti na záchrannú výpravu Lišiakom da Vincom na jeho špeciálnom lietajúcom stroji vyrobenom z recyklovaného materiálu. Okrem ostatných postavičiek zo Spievankova budú pomáhať aj malí návštevníci EMPIRE KIDFEST-u 2025. So Spievankou a Zahrajom si zaspievajú, zatancujú a naučia sa, aké dôležité je starať sa o našu zemeguľu, recyklovať, upcyklovať alebo šetriť energie. A aj myška sa nakoniec nájde!

Televízia JOJko si do Košíc privezie, obľúbenú dvojicu Mojko s Kajkou, ale aj oddychovú zónu s lehátkami a vakmi pre deti. K dispozícii bude i mojkací fotokútik s mackom Mojkom a kreatívne dielničky s Kajkou.

Vstupenky na nezabudnuteľnú oslavu Medzinárodného dňa detí v podaní EMIRE KIDFEST 2025 sú dostupné na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/empire-kidfest-mdd-v-steel-arene-2025-06-01/

