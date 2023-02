V korupčnej kauze Dobytkár vypovedal svedok Tokarčík, ktorý podnikal s obžalovaným Kropilom

V korupčnej kauza známej ako Dobytkár v utorok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie. Na dva dni sú predvolaní ďalší svedkovia, ktorých navrhol prokurátor.

Svedok Jozef Tokarčík podnikal s hlavným obžalovaným Ľubomírom Kropilom a neskôr v jeho spoločnostiach robil, a aj v súčasnosti je jeho zamestnancom. Svedok robil obžalovanému tiež šoféra a vozil ho na obchodné stretnutia do Bratislavy minimálne raz do týždňa, aj do iných miest, ale na rokovaniach prítomný nikdy nebol.

Tokarčík mal zabezpečovať aj chod firmy v budovách a v penzióne, a tiež administratívne práce. „Na obchodnej činnosti Ľubomíra K. som sa podieľal len tak, že som ho doviezol na rokovania a vykonával som administratívnu prácu,“ uviedol Tokarčík s tým, že spoločnosť obžalovaného sa zaoberala sprostredkovaním obchodu – nákupom a predajom poľnohospodárskych výrobkov.

Ľubomír Kropil sa podľa svedka venoval aj projektom a sprostredkovaniu kontaktov medzi záujemcami a ministerstvom pôdohospodárstva. Obžalovaný Ľubomír Kropil podľa svedka bližšie spolupracoval s obžalovaným Viktorom Miklasom, ktorý bol bývalý hlavný radca Regionálneho úradu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo Zvolene.