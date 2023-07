V kauze „košického Bašternáka” a zločineckej skupiny zameranej na vratky DPH je ešte vytýčených 13 pojednávaní

V rámci procesu so zločineckou skupinou zameranou na neopravné odpočty DPH je na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) vytýčených ešte 13 termínov hlavného pojednávania až do decembra tohto roku. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Prokuratúra v prípade spojenom s košickým podnikateľom Gabrielom Kleinom obžalovala spolu 21 osôb. Vec začal pritom súd prejednávať už v októbri 2020, pôvodná dozorová prokurátorka však odišla na Európsku prokuratúru. Prípad si preto musel naštudovať nový prokurátor.