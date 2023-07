V jednom z bytov v Snine sa našli dve mŕtve telá, zrejme ide o vraždu a samovraždu

aktualizované 8. júla, 17:03

V sobotu popoludní v jednom z bytov v Snine našli dve osoby bez známok života. Polícia je aktuálne na mieste a vykonáva prvotné úkony. Informovali o tom na svojej sociálnej sieti. Na mieste sú aktuálne hasiči a záchranári a podľa informácií portálu televízie Joj noviny.sk do bytu museli vojsť aj kukláči, pričom dve mŕtve osoby majú na telách strelné rany a sú to muži do 30 rokov.

Portál Startitup informoval, že ide predbežne o vraždu a samovraždu a minimálne jeden z mŕtvych je príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy.