V jednej z najväčších ruských ropných rafinérií po útoku dronov vypukol požiar

Ide o rafinériu Kiriši v Leningradskej oblasti.
Požiar v ruskej ropnej rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti spôsobili drony, ktoré na ňu zaútočili v noci na sobotu. Ako referujú tamojšie médiá, hasiči požiar uhasili. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko potvrdil útok dronov, avšak nešpecifikoval, o ktoré zariadenie ide. Video a fotografie zverejnené nezávislým ruským spravodajským portálom Astra ukazujú silný výbuch a plamene stúpajúce z rafinérie.

Kiriši je jednou z najväčších ruských ropných rafinérií. Do prevádzky ju uviedli v roku 2017 a zabezpečuje približne 6,6 % celkovej rafinérskej kapacity krajiny.

Rafinériu drony zasiahli najmenej trikrát, a to v marci 2024, v marci 2025 a v septembri 2025. Ukrajinská armáda sa prihlásila k zodpovednosti za útoky v septembri a marci 2025, ale k najnovšiemu útoku sa zatiaľ nevyjadrila.

