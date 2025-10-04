V jednej z najväčších ruských ropných rafinérií po útoku dronov vypukol požiar

Požiar v ruskej ropnej rafinérii Kiriši v Leningradskej oblasti spôsobili drony, ktoré na ňu zaútočili v noci na sobotu. Ako referujú tamojšie médiá, hasiči požiar uhasili. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko potvrdil útok dronov, avšak nešpecifikoval, o ktoré zariadenie ide. Video a fotografie zverejnené nezávislým ruským spravodajským portálom Astra ukazujú silný výbuch a plamene stúpajúce z rafinérie.
Kiriši je jednou z najväčších ruských ropných rafinérií. Do prevádzky ju uviedli v roku 2017 a zabezpečuje približne 6,6 % celkovej rafinérskej kapacity krajiny.
Rafinériu drony zasiahli najmenej trikrát, a to v marci 2024, v marci 2025 a v septembri 2025. Ukrajinská armáda sa prihlásila k zodpovednosti za útoky v septembri a marci 2025, ale k najnovšiemu útoku sa zatiaľ nevyjadrila.