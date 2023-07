V horských strediskách sú s návštevnosťou zatiaľ spokojní, nesklamali ani naši severozápadní susedia 

Letná sezóna sa v horských strediskách vo Vysokých Tatrách i v Bachledovej doline pri Ždiari (okr. Poprad) zatiaľ vyvíja dobre. V Tatrách sa počty návštevníkov postupne dorovnávajú a blížia k letným číslam spred pandémie. Uviedol to pre agentúru SITA hovorca vysokotatranských horských stredísk Marián Galajda. Aj v Bachledovej doline zaznamenali podľa marketingovej manažérky strediska Denisy Boďovej zatiaľ veľký záujem turistov. Podľa Galajdu praje návštevnosti vo Vysokých Tatrách aj relatívne stabilné počasie.

„Výlety do hôr sú pre dovolenkárov preferovanou formou relaxu,“ skonštatoval. Čo sa týka viacdňových návštevníkov, trend z obdobia pandémie pokračuje. „Booking, teda rezervácie na poslednú chvíľu pretrvali, to znamená, že ubytovacie kapacity dopredávame posledné dva-tri dni pred nástupom. Predpokladáme, že to môže byť ovplyvnené predpoveďou počasia, v niektorých prípadoch možno čakaním na last minute ponuky,“ zhodnotil hovorca.