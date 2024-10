V horských strediskách sa pripravujú na zimnú sezónu, súčasťou je aj pravidelná jesenná údržba lanoviek

Prípravy na zimnú sezónu sú v horských strediskách v plnom prúde. Ich súčasťou je aj pravidelná jesenná údržba lanoviek. Vo Vysokých Tatrách potrvá niekoľko týždňov a bude sa týkať pozemnej lanovej dráhy zo Starého Smokovca na Hrebienok, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa tamojších lyžiarskych stredísk Marián Galajda.

Jesenná údržba

Jesenná údržba lanoviek znamená v praxi vykonávanie všetkých servisných úkonov predpísaných výrobcom jednotlivých lanoviek tak, aby boli pripravené na bezpečnú prevádzku na ďalšie obdobie.

„Medzi tieto úkony patrí kontrola trate, oceľových konštrukcií, nosných konštrukcií, obnova kladiek a mazanie, kontrola spínacích aparátov, výmena prevodových a hydraulických olejov, defektoskopia lán v predpísaných časových intervaloch a množstvo ďalších úkonov. Po skončení údržby a pred spustením do prevádzky sa robia pravidelné revízne skúšky elektrických a strojných zariadení,“ opísal riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Trvanie údržby

Jesenná údržba potrvá v prípade pozemnej lanovej dráhy v Smokovci od pondelka 28. októbra do konca mesiaca a následne od 4. do 14. novembra.

V Tatranskej Lomnici v dňoch od 11. do 15. novembra, nepretržite od 18. do 29. novembra, následne od 2. do 13. decembra s výnimkou víkendu. Na Štrbskom Plese nepôjde lanovka nepretržite od pondelka 28. októbra do 8. novembra a od 18. do 29. novembra s výnimkou víkendu.

Vzhľadom na príjemné počasie je ešte v prevádzke lanovka v Lomnickom sedle, a to až do pondelka. „Od 29. októbra bude lanovka v údržbe až do otvorenia zjazdovky Lomnické sedlo počas lyžiarskej sezóny 2024/25,“ avizoval Galajda.