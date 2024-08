Lanovka na Geravy oslávila prvý rok obnovenej prevádzky

Zrekonštruovaná historická lanovka v Slovenskom raji má za sebou prvý rok úspešnej prevádzky. Ani v prebiehajúcej letnej sezóne záujem o ňu neutícha. Prevádzkovateľ tohto, na Slovensku unikátneho, dopravného zariadenia už dnes očakáva, že do konca tohtoročnej prevádzkovej sezóny lanovka vysoko prekoná aj rekordy návštevnosti zo svojej minulej éry.

Ikonická lanová dráha Dedinky – Geravy má za sebou práve jeden rok obnovenej prevádzky. Jeho výsledky predčia pôvodné očakávania a všetci zainteresovaní vyjadrujú svoju spokojnosť nad tým, ako verejnosť na ponuku tohto unikátneho zážitku v národnom parku Slovenský raj zareagovala.

Foto: Košice Región Turizmus

„Sme úprimne radi, že naše rozhodnutie zrekonštruovať lanovku do pôvodnej podoby bolo správne. A hoci celý proces jej znovu oživenia bol zdĺhavý a administratívne náročný, naša vytrvalosť sa vyplatila. Záujem o túto výnimočnú atrakciu preukazuje, že lanovka návštevníkom Slovenského raja naozaj po tie dlhé roky chýbala,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a tiež doplnil, že „lanovka počas sledovaného dvanásť mesačného obdobia naplnila aj všetky očakávané technické ukazovatele, vyhodnocované počas ostrej prevádzky, a získala certifikáciu pre trvalé používanie. Veríme, že bude dlho a bezpečne slúžiť desiatkam tisíc našich budúcich návštevníkov Slovenského raja,“ uzavrel predseda KSK.

Po veľkom úspechu v minulom roku, mala lanovka skvelý nástup aj do novej sezóny 2024. Čísla návštevnosti potvrdzujú, že už mesiac máj je pre záujemcov o tento zážitok veľmi atraktívny. V skrátenej sezóne 2023, ktorá trvala od augusta do októbra, previezla lanovka 13 tisíc pasažierov. V aktuálnom roku bol tento počet prekonaný už v júli.

Foto: Košice Región Turizmus

Milan Červenka, starosta obce Dedinky, ktorá je prevádzkovateľom zrekonštruovanej lanovky, hovorí, že tento rok očakávajú celkový počet prepravených pasažierov nad úrovňou 25 tisíc: „Videli sme, že už prvotná reakcia po obnove bola enormná a tisíce nových návštevníkov sa vybrali k brehom Palcmanskej Maše nielen za týmto výnimočným zážitkom, ale aj za ďalšími turistickými a rekreačnými aktivitami, ktoré naša obec ponúka. Je dobré, že to nebolo len o prvotnom očarení. Veľký záujem pretrváva aj od začiatku tohtoročnej sezóny a tak už v polovici leta vieme povedať, že lanovka vysoko prekonáva priemery návštevnosti z jej predošlej éry fungovania.“

Oživená lanovka tak už dnes plní aj dôležitú stimulujúcu úlohu pri rozvoji cestovného ruchu nielen v obci Dedinky, ale aj v širšom území na južnej strane Slovenského raja. Zvýšený dopyt po službách nevyhnutne povedie aj k ich skvalitneniu a to sú ciele, ktoré si partneri, zainteresovaní v projekte obnovy, na začiatku stanovili. Výkonná riaditeľka organizácie destinačného manažmentu Košice Región Turizmus (KRT), Lenka Vargová Jurková, hovorí, že kvalita v cestovnom ruchu rastie s nárokmi návštevníkov: „Ak ich v území pribúda, rastú aj očakávania, s ktorými sa musia podnikatelia vysporiadať. Už dnes je dobrým znakom, že na lanovku máme pozitívne ohlasy nielen od domácich, ale aj od zahraničných návštevníkov a to vrátane odborníkov, ktorí sa profesionálne venujú cestovnému ruchu či územnému rozvoju. Boli medzi nimi aj takí, ktorí našu autenticky zrekonštruovanú lanovku označili za unikát zážitkového turizmu v medzinárodnom meradle.“

Foto: Košice Región Turizmus

Lanovka na Geravy je už od svojho vzniku dobre známa aj pre výnimočnosť technického riešenia. Jej strojovňa sa nachádza vo vrcholovej stanici a profil trasy je nezvyčajne členitý. Najúchvatnejším je výhľad, ktorý sa cestujúcemu otvorí pri dosiahnutí prvého horského hrebeňa na trase. Táto panoráma je asi najfotografovanejším výhľadom na vodnú nádrž Palcmanská Maša vôbec. „Lanovka určite očarí najmä počas jazdy, keďže, vzhľadom na profil a priebeh jej trate v horskom teréne, ponúka výnimočne blízky kontakt s okolitou prírodou Slovenského raja. Keďže je jednosedačková, dáva turistovi aj výnimočné príležitosti byť na dlhé minúty sám so sebou a svojimi myšlienkami v tichu a vôni chladivého lesa národného parku. To je často aj emócia, ktorú si cestujúci z jazdy odnášajú ako prvú,“ dodáva výkonná riaditeľka KRT.

Tohtoročná prevádzková sezóna lanovky potrvá do konca októbra a to denne od 9. do 17. hodiny. Viac informácií na www.lanovkanageravy.sk.

