V Estónsku zadržali prokremeľského blogera

Prokremeľského blogera Olega Besedina zadržali v Estónsku pre podozrenie z činnosti proti Estónskej republike a z porušovania medzinárodných sankcií. Oznámila to estónska prokuratúra. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje estónske noviny Postimees.
Besedin je podozrivý zo spolupráce s osobami konajúcimi v záujme ruských spravodajských služieb a z účasti na ruských operáciách informačného ovplyvňovania minimálne od roku 2022.
„Prostredníctvom informačného ovplyvňovania pod vedením Kremľa, z účasti na ktorom je Besedin podozrivý, sa uskutočňovali pokusy o vytvorenie príležitostí pre Rusko na zasahovanie do vnútorných záležitostí Estónskej republiky,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa estónskej Služby vnútornej bezpečnosti Taavi Narits.
Besedin je okrem iného podozrivý z opakovaného zdieľania obsahu ruských mediálnych kanálov, voči ktorým sa uplatňujú sankcie.