Salah sa cíti, akoby skončil pod autobusom. Rooney: Ničí všetko, čo v Liverpoole dokázal

Salah je tretím najlepším strelcom v histórii Liverpoolu s 250 gólmi v 420 zápasoch v drese LFC.
Britain Europa League Soccer
Mohamed Salah na lavičke náhradníkov FC Liverpool. Foto: archívne, SITA/AP
Bývalý anglický futbalista Wayne Rooney vyhlásil, že Mohamed Salah„absolútne ničí svoj liverpoolsky odkaz“. Narážal tým na výbuch hnevu v podaní egyptského útočníka smerom na trénera „The Reds“ Arneho Slota.

Salah v sobotu povedal, že sa cíti, akoby ho Liverpool „hodil pod autobus“ a že už so Slotom nemá žiadny vzťah po tom, čo ho nechal tretí zápas po sebe sedieť na lavičke, pričom cez víkend proti Leedsu United (3:3) ho dokonca nenasadil ani ako náhradníka.

Tréner musí ukázať autoritu

Po najbližšom zápase proti Brightonu, ktorý sa bude konať budúci víkend, sa Salah chystá odcestovať na Africký pohár národov a naznačil, že by to mohlo byť jeho posledné vystúpenie v drese Liverpoolu.

Bývalý útočník Manchestru United a anglickej reprezentácie Rooney však verí, že Slot musí teraz ukázať, že má na Anfielde všetko pod kontrolou, a to tým, že Salaha úplne vynechá z utorkového zápasu Ligy majstrov proti Interu Miláno.

„Arne Slot musí ukázať svoju autoritu, zatiahnuť ho za seba a povedať mu: ‚Necestuješ s tímom, lebo to, čo si povedal, je neprijateľné,‘“ povedal Rooney vo svojom najnovšom podcaste pre BBC.

Tieň seba samého

„Radšej nech ide na Africký pohár národov a upokojí sa. Keby som bol na mieste Slota, určite by nebol v tíme,“ povedal Rooney a dodal: „On (Salah) absolútne ničí svoj odkaz v Liverpoole. Bolo by smutné, keby to všetko zahodil. Urobil to úplne zle.“

Salah je tretím najlepším strelcom v histórii Liverpoolu s 250 gólmi v 420 zápasoch v drese LFC. Tridsaťtriročný hráč je však počas problémov Liverpoolu v tejto sezóne len tieňom seba samého. Klub z Anfieldu je momentálne deviaty v tabuľke Premier League 2025/2026.

