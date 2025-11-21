V Dukle Trenčín už majú nového trénera. Kto sa postaví na lavičku vojakov?

Vedenie slovenského extraligového hokejového klubu HK Dukla Trenčín už našlo náhradu za odvolaného fínskeho kouča Tommiho Hämäläinena. Stal sa ním 53-ročný český kormidelník Otakar Vejvoda.
Prvá trojka bez bodu! Trenčín s Radivojevičom šokoval Bratislavu, prehrali aj Nitra a Žilina - VIDEO
Rodák z Kladna v minulosti reprezentoval Česko na dvoch MS a má zlato z Viedne 1996. Ako tréner pôsobil vo vlasti aj pri mládeži vo Švédsku, doteraz naposledy bol asistent kouča v Sparte Praha.
„Oto je tréner, ktorý výborne zapadá do našej aktuálnej situácie. Do tímu by mal priniesť najmä zvýšenie kvality nášho ofenzívneho systému a presilových hier, čo bola podľa referencií jeho silná stránka v tímoch českej extraligy. Naďalej rokujeme aj s Brankom o jeho trvalejšej pozícii v našom trénerskom tíme. Čaká nás náročný program a veľa zápasov, verím, že nadviažeme na výkony z posledných dvoch duelov,“ uviedol športový manažér „vojakov“ Mário Bližňák.
Na Spiši prepustili trénera Petra Oremusa, ku kormidlu sa vráti Vladimír Záborský
Trenčianska Dukla na sociálnych sieťach poznamenala, že Vejvoda sa k A-tímu pripojil v piatok ráno a večer už bude na lavičke v extraligovom súboji na ľade Michaloviec. „Asistenti trénera Pavol Mihálik a Peter Sojčík pokračujú vo svojich úlohách, rovnako ako tréner brankárov Peter Kosa,“ dodala Dukla.
Trenčania sú aktuálne na 8. priečke tabuľky najvyššej domácej súťaže, z 20 duelov vyťažili 26 bodov.