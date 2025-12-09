V Číne popravili bývalého šéfa štátnej správcovskej firmy za úplatky vo výške 156 miliónov dolárov

V Číne v utorok popravili bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti China Huarong International Holdings (CHIH), jednej z najväčších štátom kontrolovaných správcovských firiem, za korupciu.
Čínska štátna televízia CCTV informovala, že Paj Tchien-chuej prijal úplatky vo výške viac ako 156 miliónov dolárov (približne 145 miliónov eur) výmenou za zvýhodnené zaobchádzanie pri akvizíciách a financovaní projektov v rokoch 2014 až 2018. Televízia neuviedla, akým spôsobom bola poprava vykonaná.
CHIH je dcérska spoločnosť China Huarong Asset Management, ktorá patrí medzi najväčšie správcovské fondy v krajine a zameriava sa na správu nesplácaných dlhov. Huarong je jedným z hlavných terčov protikorupčnej kampane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá trvá už niekoľko rokov. Jeho bývalého predsedu Laja Siao-mina popravili v januári 2021 za prijatie úplatkov vo výške 253 miliónov dolárov (približne 235 miliónov eur) .
V Číne sa pri korupčných kauzách bežne ukladajú tresty smrti s dvojročným odkladom, po ktorom ich súdy zvyčajne zmiernia na doživotie. V prípade Paja Tchien-chueja súd v máji 2024 trest smrti neodložil a rozhodol o jeho okamžitom vykonaní. Proti rozsudku sa síce odvolal, ale súd vo februári pôvodný verdikt potvrdil.
Čína považuje štatistiky o treste smrti za štátne tajomstvo. Amnesty International a ďalšie ľudskoprávne organizácie sa domnievajú, že v krajine sú každoročne popravené tisíce ľudí.