V Chorvátsku sa rozhorel ďalší lesný požiar, pri Dubrovníku zasahuje takmer sto hasičov (video+foto)

Po Grécku, Taliansku či Tunisku bojujú s lesnými požiarmi v ďalšej populárnej dovolenkovej destinácii – v Chorvátsku.

Ako referuje web news.sky.com, takmer 100 hasičov a 16 hasičských vozidiel vyslali do oblasti Dubrovníka, aby uhasili požiar rozdúchaný silným vetrom a intenzívnou horúčavou. Pri hasení plameňov pomáha i hasičská jednotka chorvátskeho letectva a jej dve špecializované lietadlá.

Watching fire fighter planes from cavat putting out the wildfires in the Croatia mountains #dubrovnik #cavtat pic.twitter.com/Vbu8l2BD7o

— Sal P (@Purplestar21) July 25, 2023