V Česku stúpla podpora opozičného hnutia ANO aj vládnej koalície Spolu

Podpora českého opozičného hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša podľa najnovšieho prieskumu agentúry STEM stúpla a volilo by ho 32,4 percenta Čechov. Zlepšili sa však aj volebné preferencie vládnej koalície Spolu, ktorej by hlas odovzdalo 21 percent voličov. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

ANO Andreja Babiša by v českom parlamente obsadilo 79 kresiel. Vládne Spolu by malo 48 poslancov. Na treťom mieste by bola nacionalistická strana SPD Tomia Okamuru, ktorá by získala 12,7 percenta hlasov a 28 mandátov.

Štvrté v najnovšom prieskume agentúry STEM skončilo vládne hnutie STAN s 10 percentami a potenciálnymi 23 poslancami. Do parlamentu by sa dostali aj Piráti (6,7 %) a Stačilo! (6,6 %).