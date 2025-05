Voľba riaditeľa STVR: Rada vypočúva kandidátov, prvá bola Flašíková

aktualizované 12. mája, 11:59

V budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave prebieha verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Kandidáti prezentujú svoje projekty pred Radou STVR, každý z nich má na prezentáciu polhodinu, následne im môžu klásť otázky členovia Rady. O pozíciu generálneho riaditeľa STVR sa uchádza päť kandidátov – Martina Flašíková, Martin Jakubec, Petra Janků, Norbert Branislav Majer a Igor Slanina.

V súčasnosti je verejnoprávne médium bez riadneho generálneho riaditeľa. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Verejnoprávny telerozhlas dočasne vedie Igor Slanina, poverenie viesť STVR mu bolo opakovane predlžované, naposledy do 30. júna tohto roka. Na sklonku apríla sa členovia Rady STVR dohodli, že verejné vypočutie kandidátov bude pre verejnosť prístupné len formou audio-vizuálneho prenosu. Viacerí vyjadrili názor, že takto bude zabezpečená podmienka “verejnosti“, odvolávali sa aj na otázku bezpečnosti pri rokovaniach Rady.

Na zasadnutí sa ako verejnosť chcel zúčastniť aj predseda Slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov Ivan Brada. Predsedajúci ho vykázal, poznamenal pritom, že ho (Bradu) očakávali.

Členovia Rady následne diskutovali o požiadavke poslanca parlamentu Romana Michelka (zvolený za SNS), ktorý požiadal, aby sa ako prísediaci mohli zúčastniť aj poslanci Národnej rady (NR) SR. Ide konkrétne o Zoru Jaurovú a Danu Kleinert (obe Progresívne Slovensko), Karola Farkašovského (zvolený za SNS) a Tomáša Szalaya (SaS).

Bolo im to umožnené, no v uznesení skonštatované, že ide o ad hoc výnimku. V tomto smere člen Rady Igor Gallo navrhol sprístupnenie zasadnutia aj verejnosti. „Myslím si, že v rámci zabezpečenia transparentnosti tohto procesu by to bolo vhodné. Ja v tom nevidím problém,“ uviedol. Jeho návrh bol namietnutý tým, že verejnosť je zaistená online prenosom. Gallo oponoval, prečo by potom mali byť pripustení poslanci? „Zbytočne vytvárame hmlu okolo celého procesu,“ vyjadril sa.

V prípade účasti poslancov členovia Rady argumentovali tým, že ide o volených zástupcov ľudu. Gallo tiež podotkol, že na predsedu Rady apeloval, aby boli zverejnené životopisy kandidátov na post riaditeľa STVR.

Flašíková: Televízia a rozhlas nesmú byť v defenzíve

Ako prvá vystúpila Martina Flašíková, ktorý v súčasnosti šéfuje Sekcii programových služieb Slovenskej televízie. V úvode skonštatovala, že verejnoprávny telerozhlas má za sebou ťažké obdobie, v tomto smere spomenula napríklad zmeny vo vedení či nestabilné financovanie, podľa nej toto médium v súčasnosti pôsobí, akoby sa samo nevedelo zadefinovať. „Verejnoprávne médium sa ale nemôže neustále hľadať,“ zdôraznila.

V rámci prezentácie tiež porovnávala STVR s komerčnými televíziami. Vyjadrila sa, že chýba systém v programovej stratégii aj rozpočtovom nastavení STVR. „Tá televízia a rozhlas nesmú byť v defenzíve. Oni majú v našom mediálnom priestore udávať tón,“ zdôraznila. Verejnoprávne médium má podľa nej odrážať dianie v spoločnosti, zdôraznila, že nejde len o politický aspekt.

Zdôraznila, že STVR nepodlieha politickému ani komerčnému vplyvu, mala by slúžiť verejnosti. „Verejnoprávne médium je médiom štátu. Zastupuje určitý štátny záujem,“ uviedla s tým, že by malo odrážať strategické orientácie a ciele štátu, či už ide o medzinárodnú politiku, kultúru, vzdelávanie alebo zdravie.

Podľa Flašíkovej by malo zabezpečovať komunikáciu štátnych orgánov, napríklad o zákonoch, ale aj o krízových situáciách. V projekte tiež načrtla možnosť prepojenia redakčných systémov STVR a Tlačovej agentúry SR (TASR), a vytvorenia národného spravodajského systému.

Zdôraznila, že ide o víziu, rada by otvorila komunikáciu s TASR. V danom momente nevedela uviesť, či by verejnoprávna tlačová agentúra mohla byť takémuto niečomu naklonená. Spomenula tiež spôsob šírenia obsahu, STVR podľa nej napríklad potrebuje dobrú a funkčnú aplikáciu.

Flašíková poukázala aj na množstvo prostriedkov smerujúcich na koprodukciu filmov, tá ale podľa nej nemôže ísť na úkor televíznej tvorby. Chce sa tiež pozrieť na činnosť štúdií, ktoré má verejnoprávny telerozhlas v Košiaich a Banskej Bystrici. „Potrebujeme nové logo. Urgentne,“ zdôraznila v závere svojej prezentácie, o prípadnom zrušení športového kanálu STVR sa vyjadrila, že je za verejnú diskusiu.

V rámci otázok sa ozvali prítomní poslanci NR SR, načo predsedajúci uviedol, že otázky klásť nemôžu.