V Bratislave otvorili modernú infúznu kliniku Revitality

Na Páričkovej 22 otvorili modernú kliniku Revitality, ktorá prináša pacientom možnosť posilniť imunitu aj celkovú vitalitu organizmu.
„V čase prichádzajúcej novej vlny covidu a nástupu chrípkovej epidémie je dôležité myslieť na imunitu,“ hovorí odborný garant kliniky a primár kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre MUDr. Peter Snopek. „Imunitný systém je ako ochranný štít nášho tela. Ak je oslabený, sme náchylnejší na infekcie, únavu či pomalšiu regeneráciu. Prostredníctvom infúznej terapie dokážeme cielene a rýchlo dodať organizmu potrebné vitamíny, minerály a antioxidanty v takých dávkach, aké by sme len ťažko prijali bežnou stravou. Je to účinný spôsob, ako podporiť odolnosť organizmu a predchádzať chorobám.“
Nové infúzne centrum ponúka okrem terapií vitamínu C a D aj kokteil Imunity booster – starostlivo vyváženú kombináciu vitamínov C, D, E, A, B1, B6, B12 a PP, ktoré spoločne podporujú prirodzenú obranyschopnosť a zvyšujú odolnosť organizmu voči vírusom, stresu aj únave.
V ponuke na www.nainfuziu.sk nájdu pacienti aj ďalších 10 infúznych terapií. Centrum je otvorené aj pre pacientov, ktorí majú infúzie predpísané od svojich lekárov, napríklad neurológov, no nechcú čakať v nemocnici či ambulancii. V modernej klinike Revitality sa môžu pohodlne objednať online a prísť na konkrétny termín. Pred podaním infúzie každého pacienta vyšetrí lekár a odporučí najvhodnejšiu terapiu.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.