V Berlíne obnovili dodávky elektriny po niekoľkodňovom výpadku spôsobenom ľavicovými extrémistami

Ako informovali miestne úrady, výpadok zasiahol približne 45‑tisíc domácností a 2 200 podnikov, ktoré zostali bez prúdu v sobotu nadránom po tom, ako nieto podpálil vedenie vysokého napätia.
Germany Berlin Blackout
Časť Berlína zasiahol v sobotu masívny výpadok elektrického prúdu, ktorý trval niekoľko dní. Foto: Michael Kappeler/dpa via AP
V Berlíne sa v stredu podarilo v plnom rozsahu obnoviť dodávky elektriny do tisícov domácnosti a firiem po niekoľkodňovom výpadku spôsobenom podpaľačským útokom, ku ktorému sa prihlásili ľavicoví extrémisti.

Vulkangruppe

Ako informovali miestne úrady, výpadok zasiahol približne 45‑tisíc domácností a 2 200 podnikov, ktoré zostali bez prúdu v sobotu nadránom po tom, ako nieto podpálil vedenie vysokého napätia. K útoku, ktorý si vynútil zatvorenie škôl aj nemocníc, sa online prihlásila ľavicová extrémistická skupina vystupujúca pod názvom Vulkangruppe (Skupina vulkán).

Incident, ku ktorému došlo v čase, keď Nemecko – silný podporovateľ Ukrajiny – obviňuje Rusko zo série „hybridných útokov“ vrátane preletov dronov, špionážešírenia dezinformácií, vyvolal otázky o jeho schopnosti brániť sa sabotážam kritickej infraštruktúry.

Neboli to Rusi

Hovorkyňa ministerstva vnútra však v stredu uviedla, že neexistujú žiadne náznaky ruského zapojenia. Ako dodala, minister vnútra Alexander Dobrindtveľmi jasne uviedol, že tento podpaľačský útok sa klasifikuje ako čin ľavicového terorizmu“.

„Prihlásenie sa k zodpovednosti za tento čin považujeme za autentické,“ zdôraznila a odmietla špekulácie, že text pôsobí presvedčivejšie po spätnom preklade do ruštiny.

Vulkangruppe sa od roku 2011 prihlásila k dvanástim útokom, vrátane sabotáže továrne Tesla neďaleko Berlína v marci 2024, keď tiež podpálili elektrické vedenie. Federálna prokuratúra vyšetruje jej najnovší útok ako terorizmus.

Počas výpadku podľa polície zomrela v postihnutej oblasti 83‑ročná žena.

Najnovšie na SITA.sk