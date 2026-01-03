Desaťtisíce domácností zostali v Berlíne bez elektriny, polícia má podozrenie, že išlo o sabotáž

Nemecké úrady sa obávajú útokov na infraštruktúru aj zo strany zahraničných aktérov, ako je Rusko.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Elektrina, elektrické vedenie, sneh
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Desaťtisíce domácností zostali v sobotu v Berlíne bez dodávok elektrickej energie po tom, čo požiar poškodil elektrické vedenie. Polícia má podozrenie, že išlo o podpaľačský útok.

Záchranné zložky boli o 06:45 hod. upozornené, že na moste neďaleko elektrárne v nemeckom hlavnom meste vzplanulo niekoľko káblov. Hasiči požiar rýchlo zlikvidovali, ale približne 45-tisíc domácností a 2 200 podnikov v okresoch v juhozápadnom Berlíne zostalo bez prúdu, uviedol prevádzkovateľ miestnej elektrizačnej sústavy Stromnetz Berlin.

Nič nie je jasné

Hovorca spoločnosti Henrik Beuster pre agentúru AFP uviedol, že prevádzkovateľ sa „snaží postupne obnoviť dodávky elektriny“, ale kedy ju budú mať opäť všetci, „stále nie je jasné“.

Berlínska polícia v príspevku na sieti X uviedla, že na miesto v okrese Lichterfelde, kde k poruche došlo, vyslala približne 160 policajtov a „vyšetruje podozrenie z (trestného činu) podpaľačstva“.

Obavy zo sabotáže

Polícia varovala miestnych obyvateľov, že v dôsledku výpadku prúdu nemusí na niektorých miestach fungovať kúrenie. Úrady občanov tiež vyzvali, aby zbytočne nepoužívali mobilné telefóny a mali po ruke baterky.

Nemecko je v stave vysokej pohotovosti v dôsledku hrozby sabotáží namierených proti jeho infraštruktúre, a to aj zo strany zahraničných aktérov, ako je Rusko.

