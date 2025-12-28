V Belehrade odstránili 470-kilogramovú bombu z čias druhej svetovej vojny

Zo staveniska v centrálnej časti srbskej metropoly Belehrad v nedeľu bezpečne odstránili 470-kilogramovú leteckú bombu z čias druhej svetovej vojny. Informovala o tom tamojšia polícia.
Bomba AN-M44 vyrobená v USA bola použitá počas spojeneckých náletov na nemecké pozície pri oslobodzovaní Belehradu od nacistickej okupácie v roku 1944.
Pred odstránením bomby bol areál, ktorý sa nachádza v blízkosti obytnej zóny a nákupného centra, podrobne preskúmaný, „aby sa zaistili bezpečné podmienky“, uviedla polícia. Obyvateľom zároveň povedala, aby odstránili svoje vozidlá a, ak je to možné, dočasne opustili svoje domovy.
Bombu previezli do vojenského výcvikového priestoru, ktorý je vzdialený 180 kilometrov od Belehradu, kde ju v najbližších dňoch zneškodnia.
V septembri 2024 odstránili zo staveniska neďaleko srbského parlamentu v Belehrade takmer 300-kilogramový delostrelecký granát starý viac ako sto rokov.