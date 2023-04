Už je čas na Bitcoin? Prečo teraz kryptomeny rastú?

V posledných niekoľkých týždňoch sme boli svedkami výrazného rastu ceny Bitcoinu o viac ako 30 %. Táto situácia je o to zaujímavejšia, že tentokrát sa Bitcoin pohybuje v opačnom smere než tradičné akcie – zatiaľ čo jeho hodnota rastie, akcie sa príliš nehýbu. Tento fenomén sa nazýva dekorelácia a predstavuje významný míľnik v oblasti kryptomien. Práve dekorelácia totiž ukazuje potenciál Bitcoinu ako dobrej alternatívy pre tradičné investovanie. To môže byť začiatkom prílevu veľkého kapitálu, pretože aj na Wall street platí pravidlo nedávať všetky vajíčka do jedného košíka.

V súčasnosti sa zdá, že svetová ekonomika čelí podobným problémom, aké spôsobili krach veľkých bánk a finančnú krízu v roku 2008. V časoch neistoty sa investori zvyčajne utiekajú k bezpečným prístavom, akým je napríklad zlato. Tentoraz však môžeme pozorovať, že veľa investorov sa rozhodlo aj pre kryptomeny, ako je Bitcoin. Jeden z dôvodov ich rastu je práve klesajúca dôvera v bankový systém či už v USA, alebo v Európe.

Ako bezpečne investovať do Bitcoinu na Slovensku?

Na neustále sa meniacom trhu kryptomien je dôležité spolupracovať s overenou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje kompletné a bezpečné služby v oblasti kryptomien. Slovenská firma Fumbi, s bohatými skúsenosťami a tímom odborníkov, ponúka spoľahlivé krypto služby a s viac ako 100 000 klientmi patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Stačí len Bitcoin, alebo sa oplatia aj iné kryptomeny?

Hoci je Bitcoin základom kryptomien, z celého trhu tvorí iba 46 %. Na trhu sú aj ďalšie zaujímavé kryptomeny s veľkým potenciálom. Je preto vhodné premýšľať nad investovaním do viacerých kryptomien, nielen do jednej. V spoločnosti Fumbi nájdete rôzne možnosti takýchto investícií, kde jediným nákupom získate portfólio viacerých preverených kryptomien.

Bezpečné portfólio z trhu kryptomien

Ak neviete, ktoré kryptomeny by ste mali mať v portfóliu, tak to nechajte na Fumbi Index Portfólio. V ňom sa nachádzajú preverené top kryptomeny, ktoré spĺňajú vysoké štandardy. Zároveň sa o nich stará špeciálny algoritmus, ktorý zabezpečuje, aby sa vaša investícia hýbala rovnako, ako sa hýbe trh. Je to zatiaľ najbezpečnejší spôsob, ako investovať do kryptomien.

Vytvorte si vlastné portfólio z vybraných kryptomien

Keď však viete, ktoré kryptomeny sú práve pre vás, môžete si ich navoliť a vyskladať do vlastného portfólia. To vám umožní nový produkt od Fumbi – Fumbi Pokročilé Portfóliá. Využite svoje znalosti kryptomien a kreativitu a zostavte si najvýkonnejšie alebo najodvážnejšie portfólio podľa seba. Prípadne môžete využiť predpripravené šablóny kryptomien od špecialistov z Fumbi.

Bitcoin a Zlato, konzervatívne aj moderne

Fumbi dokáže spájať klasické aktíva s tými modernými. V portfóliu Bitcoin a Zlato nájdete bezpečnosť konzervatívneho zlata a obrovský potenciál rastu Bitcoinu.

Investovanie do kryptomien vyžaduje zodpovedný prístup. Je pravda, že kryptomeny ponúkajú obrovské možnosti a za posledné desaťročie sa stali jedným z najrýchlejšie rastúcich a najvýnosnejších druhov investícií. Je však dôležité si uvedomiť, že volatilita týchto aktív môže spôsobiť kolísanie hodnoty investícií, čo môže prinášať určité riziko.

Vo Fumbi sa však snažia riziká minimalizovať a ponúknuť najbezpečnejšie investovanie do kryptomien na Slovensku. Nie je to vôbec ťažké, začať môžete už od 50 EUR.

