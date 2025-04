Už 77. ročník Tipos Národného behu Devín – Bratislava senzačne vyhral Slovák Szarka, prihlásilo sa vyše 6200 bežkýň a bežcov

Sedemdesiaty siedmy ročník Tipos Národného behu Devín – Bratislava nečakane vyhral 22-ročný Gergö Szarka zo Slávie STU Bratislava. V ére samostatnosti od roku 1993 sa stal sa šiestym slovenským víťazom najstaršieho slovenského športového podujatia.

Odchovanec novozámockej atletiky a vicemajster SR 2024 v krose vytrvalcov (za P. Ďurecom) zvládol v silnom vetre trať spod devínskeho brala do centra Bratislavy (11,625 km) za 37:22 min. Zverenec Štefana Mereša zvíťazil s náskokom 16 sekúnd pred Amosom Kemboiom z Kene, tretí finišoval víťaz ČSOB Bratislava Marathon 2025 Martin Rusina (BMSC Bratislava) za 38:20

„Je to úžasné, vôbec som nečakal, že vyhrám,“ tešil sa s tradičným vencom na krku Gergö Szarka v hlúčiku novinárov. „Môj cieľ bol byť najlepší zo Slovákov. Síce štartoval aj Maťo Rusina, ale bol len týždeň po víťaznom bratislavskom maratóne, a aj Matúš Kompas štartoval len krátko po sústredení v Chorvátsku. Preto som si veril. Ibaže dva kilometre pred cieľom som ešte netušil, že by som mohol byť prvý aj celkovo. Keď Keňan zvoľnil, rozmýšľal som, či sa za ním vydať. Povedal som si, že to skúsim a – oplatilo sa. Som strašne rád, že som vyhral Národný beh Devín – Bratislava, slovenských víťazov v posledných troch desaťročiach veľa nebolo. Víťazstvo na ´Devíne ´je môj najväčší úspech!“

Úradujúci majster SR v maratóne a polmaratóne Martin Rusina, ktorý sa prvý raz v kariére dostal na Národnom behu Devín – Bratislava na stupne víťazov: „Chcel som podporiť podujatie, ktorú má bohatú históriu, a my bežci máme k nemu úctu.. Teší ma, že vyhral slovenský vytrvalec.“

Hlavý favorit a obhajca prvenstva Kennedy Rono, ktorý mohol dosiahnuť víťazný hetrik, sa nezmestil do elitnej desiatky – bežal však so zranením a skončil 19. (41:35). „V januári prekonal doma v Keni maláriu, a keď sa s trojtýždňovým oneskorením vrátil do Európy, hneď na prvých pretekoch bolo zjavné, že nie je v najlepšej kondícii,“ vysvetľoval Ronov maďarský manažér Zsolt Benedek.

Foto: STaRZ

Keňa však dominovala v ženskej súťaži: zvíťazila Jacinta Paulová (42:12) o 48 s pred Nemkou Katarinou Wenzlerovou (43:00). Paulová je po Philice-Cheboriot Kipkeriovej (2024) a Caroline Korirovej (2019 v traťovom rekorde 37:33) len tretia kenská víťazka Národného behu Devín – Bratislava. Najlepšia Slovenka v cieli bola tretia Zuzana Michaličková (ŠK Juventa Žilina) časom 43:23 min.

Ambasádor podujatia (spolu s Miroslavom Vankom), olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth si zopakoval lanskú premiéru na klasickom ´Devíne´a dosiahol iba o 21 sekúnd slabší výkon ako vlani (48:46/198. miesto – 48:25).

„Bolo to od začiatku úžasné a stalo sa, čo som predpokladal – hoci som plánoval bežať voľnejšie, masa ľudí vás nenechá len tak vydýchnuť si. Atmosféra na štarte i popri trati bola neuveriteľná. Človeka neustále povzbudzujú, preto nemáte šancu ani trochu si vydýchnuť. Posledné stovky metrov boli priam elektrizujúce!“ – nadchýnal sa Matej Tóth.

Na 77. ročník Tipos Národného behu Devín – Bratislava bolo prihlásených 6243 bežkýň a bežcov, na štart sa napokon postavilo celkovo 5717 účastníkov, 5170 na klasickej trati a 547 na tzv. malom Devíne (2,6 km) pre mládež a rekreačných bežcov.

Je to jednoznačne najviac od covidovej pandémie, ktorá na dva roky (2020, 2021) prerušila organizovanie podujatia. Po návrate do „normálu“ štartovalo na Národnom behu Devín – Bratislava postupne 1837 (2022/bežalo sa namiesto apríla až v októbri), 3873 (2023), 4986 (2024) a 5717 (2025) bežkýň a bežcov.

Foto: STaRZ

FAKTY ZO 77. ROČNÍKA NÁRODNÉHO BEHU DEVÍN – BRATISLAVA

MUŽI (absolútne): 1. Gergö Szarka (SR/Slávia STU Bratislava) 37:22 min, 2. Amos Kemboi (Keňa) 37:38, 3. Martin Rusina (SR/BMSC Bratislava) 38:20, 4. Matúš Kompas (SR/ŠK ŠOG Nitra) 38:48, 5. Matúš Kozlovský (SR/Slávia STU Bratislava) 39:03, 6. Šimon Wahlandt (SR/Tri2Fly) 39:23, 7. René Valent (SR/behame.sk) 39:26, 8. Alexander Jablokov (SR/Slávia UK Bratislava) 39:45.

ŽENY (absolútne): 1. Jacinta Paulová (Keňa) 42:12, 2. Katarina Wenzlerová (Nem.) 43:00, 3. Zuzana Michaličková (SR/ŠK Juventa Žilina) 43:23, 4. Barbora Šimonová (SR/AK ZVP Lučatín) 43:40, 5. Mercy Chemutaiová (Keňa) 44:11, 6. Renáta Klamová (SR/Trimood) 44:17, 7. Zuzana Gejdošová (SR/ŠKP Bratislava) 44:22, 8. Monika Kubáková (SR/TJ Obal servis Košice) 45:03.

Foto: STaRZ

