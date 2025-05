Už 105-ročný Thajčan nemá konkurenciu, beh na 100 metrov zvládol za výborný čas

Thajský atlét Sawang Janpram sa na World Masters Games v taiwanskom Tchaj-peji musí cítiť ako na nejakej súkromnej súťaži. Vo veku 105 rokov je najstarším účastníkom a jediným vo svojej vekovej kategórii.

Znamenalo to, že Sawang mal prakticky isté zlato v disciplínach disk, oštep, guľa a beh na 100 metrov v kategórii 100+. Stačilo, aby dobehol do cieľa. To sa mu v sólo behu na 100 metrov aj podarilo, a za veľmi slušných 38,55 sekundy.

„Som hrdá, že preslávil našu rodinu,“ povedala jeho 73-ročná dcéra Siripan, ktorá je tiež aktívnou športovkyňou. Spolu s otcom patria medzi 25 950 športovcov zo 107 krajín, ktorí sa zúčastnili na dvojtýždňových hrách v Tchaj-peji.

Sawang Janpram, a 105-year-old Thai athlete, stole the spotlight at the World Masters Games in Taiwan, winning four gold medals in his age group. Inspired by his daughter, he began training at 90 and now competes globally. His story of resilience and joy in sport has inspired… pic.twitter.com/BUPh1cWrnZ

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) May 23, 2025