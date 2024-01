Útoky proti Ukrajine dokazujú, že Rusko nemá záujem o mierové rokovania, tvrdí Michel

Nedávne rozsiahle ruské útoky voči Ukrajine sú podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela ukážkou toho, že Moskva nemá záujem o mierové rokovania.

Ako informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda, Charles Michel to uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti X.

„Pre každého, kto verí fámam, že Rusko má skutočný záujem o mierové rozhovory, rekordný počet bezpilotných lietadiel vypálených na Ukrajinu za posledných 24 hodín ukazuje skutočný zámer Moskvy,“ vyjadril sa Michel.

Poukázal pritom na to, že tieto útoky su o to cynickejšie, keďže ich Rusko zintenzívnilo v čase príchodu nového roka. Napokon zopakoval, že Európska únia stojí pri Ukrajine.

Na Michelovo vyjadrenie reagoval na platforme X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý mu poďakoval za to, že „presne povedal to, čo si všetci myslíme a cítime“.

„Som vďačný za EÚ a vašu vytrvalú podporu Ukrajine. Európska jednota je silnejšia ako ruský teror. Už sme to mnohokrát dokázali a som si istý, že zostaneme silní a jednotní,“ dodal Zelenskyj.

