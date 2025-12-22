Útoky na Odesu sa stupňujú. Rusko chce odrezať Ukrajinu od mora a šíriť chaos počas zimy

Ruské jednotky v noci na pondelok opäť zaútočili na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, pričom ukrajinské úrady obvinili Moskvu z cieľavedomého ničenia námornej logistiky. Údery na čiernomorské regióny sa v ostatnom období zosilnili, pričom ruské útoky zasiahli mosty, prístavy a prerušili dodávky elektriny a tepla pre tisíce obyvateľov v čase, keď teploty klesajú.
Minister rekonštrukcie Oleksij Kuleba uviedol, že „nepriateľ neprestáva útočiť na Odeskú oblasť. Rusko sa snaží zničiť námornú logistiku a vedie systematické útoky na prístavnú a energetickú infraštruktúru.“
V uplynulom týždni región zaznamenal viac ako 500 útokov, ktoré sa zameriavali najmä na prístavnú infraštruktúru a logistiku. Najnovšie útoky prerušili dodávky elektriny pre viac ako 120-tisíc odberateľov. Energetická spoločnosť DTEK pracuje „v intenzívnom režime“ na obnove elektrických sietí, pričom proces obnovy komplikuje pravidelné spúšťanie sirén.
Útoky nasledovali po tvrdeniach Kyjeva o niekoľkých útokoch na ruské ropné tankery, pričom Moskva rozšírila útoky na ukrajinské prístavy a vyhrážala sa, že odreže Ukrajinu od mora. Od začiatku vojny Rusko pravidelne bombarduje prístavnú infraštruktúru a ukrajinské plavidlá. Ukrajina však dokázala udržať koridor pre vývoz obilia a zničila ruské vojnové lode pomocou rakiet a námorných dronov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu reagoval na eskalujúce útoky na Odesu slovami: „Prečo neustále útočí na celý logistický systém Odesy? Odpoveď je jasná: chce šíriť chaos a vyvíjať morálny tlak počas zimy na obyvateľov Odesy a Ukrajincov,“ vyhlásil Zelenskyj, ktorý sa odvolával na ruského prezidenta Vladimira Putina.